寒流連番來襲，福容大飯店趕上溫泉銷售熱潮，首度推出限量商品「福容好湯券」，一套3,000元內含買五送一共六張，等於每次泡湯只要500元，福容台北一館、福容桃園機捷A8店、福容淡水漁碼店、福容福隆店都可使用，住在北部的居民輕鬆駕車就能泡湯，憑券還可折抵SPA課程500元、館內用餐再享85折，且效期長達一年，不用擔心若提早回溫會用不完，明年冬天還能繼續使用。

福容大飯店擁有廣受女性歡迎的黃金美人湯，兼具碳酸氫鈉泉與食鹽泉，不只暖身祛寒還能養顏美容，碳酸氫鈉泉可溫和去除皮膚上油脂、軟化角質和潤澤皮膚，想泡黃金美人湯來保養全身，福容大飯店旗下三間分店皆可享受，位於大安森林公園及建國花市旁的福容台北一館，捷運站步行至飯店只需6分鐘，是台北市中心唯一星級泡湯據點；都會尊榮飯店福容桃園機捷A8店，走出捷運口即連接飯店，交通相當便利；榮獲最美飯店的福容淡水漁碼店，泡湯後還能欣賞碼頭浪漫夕陽美景，也別錯過赫赫有名的阿基師觀海茶樓港點，使用福容好湯券用餐能享85折，幸運的話還能捕獲野生阿基師。

位於東北角的福容福隆店，距離福隆火車站只需步行5分鐘，擁有台灣本島唯一海洋溫泉，為氯化物碳酸氫鹽泉質，外觀呈現淡琥珀色，澄澈接近透明無味，能夠活化身體細胞、促進血液循環及提升免疫力。溫泉區有超大泡湯空間，兼具冷熱池、氣泡池、烤箱室等完善設施，在福隆盡情享受泡湯的樂趣，欣賞東北角美麗海岸風景。「福容好湯券」用實惠的價格，一套就能泡遍四家分店的溫泉，引起超高詢問度，數量有限，喜歡泡湯的民眾千萬別錯過！快為自己安排一場冬季舒壓之旅，泡湯、SPA、美食一次滿足，今年冬天就到福容大飯店，體驗最溫暖舒心的極致享受。

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