許書豪近來推出新歌〈Start it！〉，闡述著把追逐夢想譬喻成追喜歡或暗戀的對象，他日前拍攝MV，特別以「窈窕淑女、君子好逑」為主題，邀來漂亮女模，2人有許多浪漫互動，十分親暱，不過他與圈外老婆新婚半年多，有事先報備？他笑表示老婆像是MV動作指導，所有細節、劇本及分鏡動作等，老婆比他了解得比更詳細，在拍攝當天，老婆同樣在現場盯場。

許書豪甜蜜說老婆會叮嚀他要放電的時刻，「還會盯我演技，她在旁邊一直喊『反正要帥就對了！』，讓我覺得她比我還會追女生」，他這次沒邀老婆同框演出，幽默說因為老婆在新作品發行上已經幫忙太多了，加上老婆也有正職工作，他不忍讓老婆太辛苦，「不好意思再請她下海演MV，我可能要付她雙倍薪水。」

許書豪新歌一釋出，獲得好評，持續追求音樂夢的他，透露人生第2個夢想是當「做工的人」，最近上網研究木工、裝潢，他想為自己與老婆裝潢設計一間房子、小木屋或是一台露營車等，已開始嘗試線上學室內設計課程，時常看到廢寢忘食，相當認真。

許書豪日前與漂亮女模一起拍攝新歌MV，互動浪漫。（玩轉音樂提供）

(中時 )