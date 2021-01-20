因應目前桃園新冠肺炎群聚感染情形擴大，為降低傳染風險，台中市政府市政會議自即日起，暫緩每隔週至各區召開的行動市政會議，暫訂於市府內舉行，並將採取多項防疫措施，俟疫情趨緩後再研議恢復，守護城市安全。

研考會指出，市政會議為台中市政府市政之最高決策會議，每週二由市長召開，為實現市長盧秀燕「陽光政治」及「與民互動零距離」的承諾，市府自108年1月即啟動「行動市政會議」，帶領市府團隊深入各區「接地氣」，體察市民需求，以利施政更加貼近民意，目前已展開第二輪29區巡迴會議。

研考會主委吳皇昇表示，因桃園新冠肺炎群聚感染出現擴大趨勢，中央流行疫情指揮中心強烈建議地方取消大型集會群聚活動，市府配合調整市政會議辦理方式，除了暫緩至府外召開。

研考會強調，市府於府內舉行時，亦將加嚴防疫措施，包括安排梅花座保持距離、參與人員全程必須配戴口罩，並限制會議人數；各區區長以往須出席會議，目前則改以視訊方式參與，做最良好防疫示範，共同維護台中市安全。

(中時 )