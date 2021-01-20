台南市楠西區各里及宗教團體派出共200多名志工煮臘八粥，家家戶戶獲贈臘八粥。（台南市楠西區公所提供／劉秀芬台南傳真）

今天是農曆臘八節，台南市楠西區公所號召200多名志工，從昨天起就開始備料，共煮了9000多碗臘八粥，今天中午送至各里據點，分送給全楠西區里民享用，在寒冷的天氣裡溫暖人心。

近年來每逢臘八節，楠西區楠西社區總是舉辦送臘八粥活動，獲得鄉親好評，區公所今年決定擴大舉辦，邀各里辦公處、社區發展協會、台南市五佛菩薩慈善功德會、玄空法寺與法性寶林等舉辦「佛陀賜福、臘八吉祥」活動，希望讓每位鄉民都能享用熱熱的臘八粥，得到平安吉祥。

19日開始，各里派出的200多名志工就開始忙著備料，將南瓜、香菇切成小丁，再放入大鍋爐中拌炒備好，20日一早再以大鍋爐把粥加熱拌勻裝碗，送到各里十幾處發送點，不少民眾10點多就去排隊，對公所的送粥活動十分讚許。

楠西區長李鴻裕表示，臘八粥除了分送給每戶居民，也分送給清潔隊、派出所、農會、郵局、戶政、衛生所、消防局、學校等單位，藉由這碗溫暖的粥，感謝每一位堅守崗位的防疫夥伴，以及所有配合防疫工作的民眾，並祈願新的來年可以五穀豐登、驅逐病毒。

台南市楠西區各里及宗教團體派出共200多名志工煮臘八粥，家家戶戶獲贈臘八粥。（台南市楠西區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市楠西區各里及宗教團體派出共200多名志工煮臘八粥，家家戶戶獲贈臘八粥。（台南市楠西區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市楠西區各里及宗教團體派出共200多名志工煮臘八粥，家家戶戶獲贈臘八粥。（台南市楠西區公所提供／劉秀芬台南傳真）

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