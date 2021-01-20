一名47歲陳姓男子駕駛半聯結車，20日下午3時48分行經國道1號平鎮系統東往北匝道發生側翻事故，造成匝道單一車道無法通行，車流嚴重回堵，警消派遣巡邏車及救護車前往，陳姓駕駛有意識但受困車內，消防人員利用破壞器材在晚間6點17分將他救出，送往聯新醫院救治，經檢傷為左膝蓋左腳踝骨折，無生命危險。

車禍險現場動用兩台大吊車作業，目前仍在排除中，國道警方也呼籲用路人避免行經該路段以免受困車陣當中，而事故發生原因有待警方進一步釐清。

(中時 )