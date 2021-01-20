半聯結車國1平鎮系統側翻事故 車流回堵仍在排除中 20:232021/01/20 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 半聯結車國1平鎮系統側翻事故仍在排除中。(國道警方提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名47歲陳姓男子駕駛半聯結車，20日下午3時48分行經國道1號平鎮系統東往北匝道發生側翻事故，造成匝道單一車道無法通行，車流嚴重回堵，警消派遣巡邏車及救護車前往，陳姓駕駛有意識但受困車內，消防人員利用破壞器材在晚間6點17分將他救出，送往聯新醫院救治，經檢傷為左膝蓋左腳踝骨折，無生命危險。 車禍險現場動用兩台大吊車作業，目前仍在排除中，國道警方也呼籲用路人避免行經該路段以免受困車陣當中，而事故發生原因有待警方進一步釐清。 女大生騎機車雙載撞轎車 騎士噴飛重摔目前昏迷中 南投偏鄉電動代步車 去年事故破百件 (中時 ) #聯結車 #平鎮 #系統 #側翻 #駕駛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 學測將登場 中央大學4分區加強考場防疫 15:102021/01/20 寶島 毛小孩走失 飼主臉書懸賞5萬元 雇廣告車尋愛犬 12:582021/01/20 生活 台積電早盤再創天價 台股站上15,900點關卡 09:332021/01/20 財經 福特德國廠停工 奧迪放無薪假 04:102021/01/20 全球財經 Porsche Boxster橫跨四分之一世紀的純粹駕駛樂趣 11:012021/01/20 汽車情報-主題企劃 跨界合作 凱銳旗艦房車贊助夢想家 04:102021/01/20 財經要聞 春節國6往返南投山區 高公局建議改走台63避車潮 13:282021/01/20 生活 《電腦設備》儲能、電動兩輪車收割 西勝黃宗偉：今年非IT佔1成 16:532021/01/20 財經 台中西屯汽機車相撞 機車2人送醫1人昏迷 11:182021/01/20 社會 消防車道路駕訓自撞電桿致水箱車翻車 1消防員輕傷 15:282021/01/20 社會 台積電632大學長來了 他爆年前漲上驚天價 00:032021/01/20 財經 社會熱門新聞 SWAG淪性交易平台 斗內長腿F奶直播主38萬就可啪可攝 - 社會 再婚被婆婆嗆二手貨 新娘微笑說一句話婆婆秒閉嘴 - 社會 彭文正告蔡英文博士論文不存在大逆轉 審理有瑕疵發回重審 - 社會 AV女優親揭「下海2原因」 達人自嘆：無知限制了想像 - 社會 小一男童向監視器喊「媽我考97分」 21秒催淚片曝光讓人痛心 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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