周杰倫監製並客串《叱咤風雲》。（創映電影、量能影業提供）

劉畊宏、彭小刀有20多年交情，幕前、幕後都有許多歷練，這回2人聯手擔任製片人，與好友周杰倫（周董）一同打造台灣難得一見的賽車電影《叱咤風雲》。這次兄弟齊心，冒風險完成大製作電影圓夢，問起各自的太太難道不擔心嗎？劉畊宏則套用一句周董常對他們所說的「Happy Wife, Happy Life（老婆開心，生活舒心）」回應，果然在周杰倫身上可以印證這個道理。

片中刻畫了男人間的友情和默契，尤其一幕范逸臣和柯有倫敞開心房的戲更是到位。現實生活中，劉畊宏則坦言曾因周杰倫的巨星光環而一度逃避對方，「我和他2006年做完專輯《彩虹天堂》後，很多人都很支持沒錯，但每一個人問我問題，都一定會問到周杰倫。在那個時候對我來講，不是不行提，而是被問到煩了，就連我自己寫的〈彩虹天堂〉，別人都認為是周杰倫寫的」。

劉畊宏說：「我那時覺得不可思議，所以第2張專輯的時候，我1首都不用周杰倫的歌，不想跟他有牽扯，杰倫那時還問我怎麼沒找他來寫歌，他想來找我（出去），我也說我在忙。」小刀也在旁點頭表示：「他的光環真的太大了，當杰倫的朋友真的會遇到這個過程。」後來劉畊宏2年後推出新專輯，發現做回自己之後，仍然不太快樂，「後來我才懂，不應該因為別人的看法，而決定自己和朋友的關係」，而周杰倫剛好也在那時找他一起投入電影的原創內容製作，2人因此又恢復以往的好交情，並合作拍了第一部片《天台》，「而周杰倫搞不好從頭到尾，真的都以為我在忙而已」。

劉畊宏有如周杰倫和彭小刀的哥哥，一路看著他們歷經新人出道、結婚到生子。彭小刀說：「當時我是在導演徐小明的《夏日午後》當幕後人員，認識了演這部片的劉畊宏。那時候他就帶著我和周（杰倫）一起運動，養成很好默契，那時候我們還不是什麼紅的！包含我在5566的時候，除了大孫（孫德榮）訓練我外，劉畊宏也教我主持，怎樣給反應。」劉畊宏回憶說道：「因為他跟我講自己很弱。」小刀則回：「是真的啊，因為有孫協志和王仁甫，因為他們先有經驗，我沒經驗嘛！」

《叱咤風雲》上映不到一周，票房穩定往千萬邁進，而大陸票房則累計437萬人民幣（約2000萬台幣）。該片斥資3億多，含票房及版權收入等，需7億才能打平預算。該片打從企劃到上映，歷經7年之久，劉畊宏坦言信任無價，「人都很互相的，要不是彼此信任，這個案子絕不會成，因為如果要吵，有太多架可以吵了！」

負責預算管控的小刀苦笑說：「這個案子一開始從8000萬，一直加碼預算到現在的樣子。」他指出，光在賽道的半個月戲份，一天出班就得耗盡3、400萬，還曾經一度打算到土耳其拍攝，「拍的時候很爽又很痛苦，因為站在對立面，知道會花費很多！」不過砸重本的賽車戲，確實受到觀眾一致好評。

劉畊宏有了在《天台》製作的經驗後，這次在《叱咤風雲》中擔任創意發想的角色。（粘耿豪攝）

彭小刀作為幕後製片人，管預算和一切拍攝所需的細節。（粘耿豪攝）

劉畊宏、彭小刀都異口同聲表示因為彼此有信任的基礎，所以才得以完成電影。（粘耿豪攝）

(中時 )