桃園市八德警分局20日進行防搶演練，提醒民眾年節期間提領鉅款可申請警方護鈔。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市八德警分局20日進行防搶演練，刑警假扮2歹徒趁銀行即將打烊之際，衝進銀行內率先控制銀行警衛搶錢，過程中支援員警到場，1名歹徒搶先逃跑丟下同伴，「豬隊友行徑讓」演練人士笑了出來，警方說，判提醒民眾年關將至，提領鉅款頻率提升，將會同金融機構防搶、防竊將列入治安維護重點。

警方演練過程中，1歹徒走到櫃檯指著行員將現金丟入手提包內，最後2歹徒步出銀行欲騎機車時，派出所巡邏網到達，1名歹徒還來不及坐上機車，緊張的駕駛便將機車騎走，警方立即將該名歹徒圍住，歹徒見狀棄械上銬就逮，另名駕駛機車逃逸之歹徒，經線上巡邏網實施攔截圍捕之下亦遭警方逮捕，警方也盼搞笑的橋段成功達到宣導效果。

八德警分局長陳百祿表示：農曆春節前後，針對金融機構、金飾銀樓、加油站、超商、彩卷行及各大寺廟、喜宴巨大現金匯流處所24小時派員加強巡邏。在為民服務方面，年關將近提領鉅款頻率提升，金融機構也將有大量現金進駐，為保護民眾財產安全，警方將金融機構防搶、防竊將列入治安維護重點；提醒呼籲民眾如欲提領大量現金，可先行通知鄰近派出所申請護鈔，降低被風險發生的機會，讓民眾安心提領款，平安過好年。

(中時 )