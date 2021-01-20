遠傳與遠東商銀合作，成為全台首家獲金管會核准並上市的TSP（第三方服務提供者）業者之後，20日正式宣布，相關應用服務正式上線，合作銀行將陸續新增中國信託、台新銀行等，遠傳friDay理財＋APP也已將合作觸角擴及銀行服務、保險商品、個人理財、金融新創等服務。

遠傳於2020年聯手遠東商銀向金管會遞件申請營運「開放銀行」第二階段業務。遠傳表示，遠傳friDay理財＋APP是遠傳電信跨界金融的代表作，看好數位金融生活圈市場潛力，遠傳透過與政大國際產學聯盟及財金公司技術輔導，加上與遠東商銀共同開發Open API（Application Programming Interface，應用程式介面）串接技術，並於2020年12月中獲金管會核准，成為台灣第一家通過金管會核准提供服務的第三方業者，開啟台灣「開放金融」的重要里程碑。

遠傳20日進一步宣布，遠傳friDay理財＋攜手遠東商銀正式推出全新開放銀行金融應用服務，透過Open API技術，提供個人帳務資料整合服務，也是全台首家提供服務的TSP業者，服務項目包括直接查詢於遠東商銀台幣活期儲蓄帳戶餘額、信用卡帳單、線上完成銀行授權帳務資料、線上繳費、利率查詢或者eTag儲值等。

遠傳強調，未來將持續耕耘金融科技，建構符合「普惠金融」價值的跨電信、金融的生態圈。另外，遠傳也會陸續新增合作銀行如中國信託、台新銀行等，一次查詢多家銀行帳務資訊，無需反覆開啟網路銀行，在同一個APP上快速檢視個人帳務資訊，可以大幅提升個人理財效率與便利。

台灣數位存款帳戶於2016年至2020年短短四年內，從8萬戶快速成長至600萬戶，成長速度驚人。遠傳強調，遠傳friDay理財＋已將合作觸角擴及銀行服務、保險商品、個人理財、金融新創等服務。

(工商 )