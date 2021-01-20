新冠肺炎疫情升溫，台南市新化年貨大街是否照辦引發民眾討論，台南市副市長趙卿惠20日中午至新化區公所討論年貨大街防疫事宜時表示，將以提高防疫措施方式舉辦，除實聯制入場，更增設電子圍籬基地台，居家檢疫民眾進入就會收到簡訊，但年貨大街最後是否舉辦仍會視疫情發展狀況決定。

趙卿惠表示，新化年貨大街地點比起鹽水蜂炮場域算是較可管控，市府除於入口加派人手勸導戴口罩，也有志工隨時巡查，不配合者將勸離或開罰，場內則取消飲食區及試吃，希望在強化防疫措施下，讓民眾安心採買年貨。

至於民眾擔心年貨大街出入口過多難以管制，市府希望採買年貨的民眾從管制口進出，工作人員會在民眾手上蓋章作為識別，管制區內的住家將發給識別證進出。

新化在地人台南市城市文化協會理事長王榮森表示，由於疫情升溫，年貨大街地點附近居民多數認為應以防疫為重，希望取消舉辦；但也有攤商認為景氣不好收入減少，希望照常舉辦，但如果要取消的話應快點宣布，以免他們貨都備了沒處賣，損失更大。

(中時 )