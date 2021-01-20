去年外人投資悽慘。最新出爐2020年僑外投資統計，件數與金額雙呈衰退，減幅近2成。陸資來台件數也衰退37％，但金額受惠去年有兩宗大案而逆成長3成。赴陸投資金額雖有反彈，不過不足60億，仍是10年來第二低。

根據經濟部投審會統計，去年僑外資投資件數3418件，金額91.4億美元，各較前一年衰退17％與18.3％。陸資來台投資，件數90件，亦較上年同期減少37％，但金額有1.2億美金，卻逆增3成。

對於外資投資不振，投審會官員解釋，就是新冠疫情影響，畢竟外商不管是補送文件，還是投資後續洽談，受疫情隔離都有不便。這不僅是台灣，國際皆然。像聯合國貿易暨發展會議(UNCTAD)預估外人直接投資減少幅度將達40％，相對我們算是好。

為何陸資件數減少金額卻增？官員表示，陸資來台已呈現遞減，但這幾年陸資以批發、零售業為主，金額不那麼大，剛好去年有兩件大案，港商鵬鼎國際15億元台幣增資鵬鼎科技，及荷蘭商NEXPERIA B.V.以 680萬元美金增資安世半導體，相較之前基期較低，所以看來有不小增幅。

台資赴陸投資也有同樣情形，去年核准475件，件數減少22％，可是金額59.6億美金，卻年增41.54％。同樣是有和碩間接收購KY-鎧勝大陸子公司，國喬石化投資泉州國亨化學等大案關係。官員指出，雖然赴陸金額大增，但其實未超過60億美金，仍是10年以來第二低。最低是2019年，只有41億美金。「這會不會是谷底反彈，還要觀察。」

至於新南向國家來台投資，收件515件，同樣年減20.16％，金額3.8億美金，更少65％，投審會說，新南向同樣是受疫情不便影響。

(中時 )