香港資深男演員黃秋生近期在台灣居住，為了拍攝實境節目《開著餐車交朋友》，除了快閃台灣各區域賣各種美食，自己也到處品嚐特殊料理；先前黃秋生才在臉書曬出一款好吃又好看的「香菇甜點」，近日又分享一張形狀神似台灣的美食，驚喜地問「像嗎？」引起網友熱烈討論。

20日晚上黃秋生在臉書上傳一張食物的照片，寫下「似乜？大丸！（相似嗎？台灣）」，畫面中是一道疑似是焗烤的美食，但他沒介紹是什麼料理，一看真的和台灣形狀相似，難怪黃秋生會有感而發地發問。

黃秋生近日分享一張形狀神似台灣的美食，驚喜地問「像嗎？」引起網友熱烈討論。(圖/ 摘自黃秋生臉書)

大票網友也在底下熱情留言猜測照片中的食物，「台灣芝士焗烤魚」、「筊白筍」、「起司焗魚排」、「味噌筊白筍還是杏鮑菇」、「芝士牛肋骨」；不少粉絲則於有榮焉地說，「我的祖國，福爾摩沙」、「台灣地圖」、「大丸，台灣的台語」、「這是台灣的形狀」。

黃秋生和KID林柏昇、宋柏緯主持的實境節目《開著餐車交朋友》，在全台趴趴走，所到之處都湧入粉絲搶購，更有網友期盼能到自己居住地，一睹他的風采；而黃秋生也因為節目造訪台灣各地，能體驗不同民情文化外，還有沒吃過的美食甜點等，生活十分充實。

外界也相當好奇黃秋生是否打算移民台灣，每次被問到相關問題，他都會簡單笑說「這幾個月移民台灣」；但他有在台灣開酒吧，工作外的時間也都會在店裡出現，和客人交流。

(中時新聞網)