客夏稍早再度發出3點道歉聲明，表示飲品將會清楚標示有無咖啡因成分，並調整全新配方，另將捐出所有直營門市一日所得給予公益機構。（迷客夏提供）

知名手搖飲料店「迷客夏」被民眾爆料招牌飲品「黑糖珍珠鮮奶」竟有摻紅茶，更傳出一名女童因深信店員稱飲料內「沒加茶」導致1個月內癲癇發作4、5次。針對此事，迷客夏稍早再度發出3點道歉聲明，表示飲品將會清楚標示有無咖啡因成分，並調整全新配方；迷客夏總部另將捐出所有直營門市一日所得給予公益機構。

近日一位媽媽爆料，相當介意年記還小的女兒喝含咖啡因飲料。不過這名媽媽卻目睹迷客夏店員在製作「黑糖珍珠鮮奶」時，另將紅茶倒入，讓她當場愣住。菜單上不僅都沒有告知有加紅茶，沒想到親自詢問店員，竟得到「每家都會加」的答案，說目的是為了中和黑糖的甜。

迷客夏加紅茶風波馬上引起熱議，同日迷客夏也貼出道歉聲明，表示「門市人員應主動提醒，讓消費者能選擇不加紅茶的客製版本，造成消費者的疑慮與困擾，深感抱歉。」不過，今（20日）又有網友爆料指出，7歲女兒因患有癲癇，不能喝含咖啡因飲料，但3年前店員卻告知她黑糖鮮奶中「沒加茶」，而害女兒「1個月內癲癇發作4、5次」。

對此，稍早迷客夏再度發出道歉聲明，強調針對配方未考慮周延，而衍生出的事件，總部將會承擔一切責任，並向所有顧客致上最深歉意。因應鮮奶加茶風波，迷客夏表示將會針對四支飲品調整配方，並清楚標註「無咖啡因」的所有品項，讓未來消費者能安心選擇。

迷客夏進一步指出，兒童權益一直都是企業長期關懷的對象，針對此次事件造成許多家長不安，也感同身受。因此，總部將捐出所有直營門市一日所得，給予今年綠光公益計畫合作夥伴裡以孩童關懷為主的專案。最後，迷客夏表示，要為這次引發的紛擾與不安致上誠摯歉意，而外界的批評指教，也將謹記在心，未來將提供更優質的服務。

(中時新聞網)