財政部關務署表示，碳鋼鋼板及鍍鋅鋼品２項鋼品課徵反傾銷稅均將達5年，預計將在８月21日屆滿，相關業者須在2月21日前提出繼續課徵調查申請，否則就是8月21日屆滿落日。

關務署表示，台灣自2016年8月22日起對巴西、中國大陸、印度、印尼、韓國及烏克蘭等地區進口的碳鋼鋼板；以及韓國與大陸產製的特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品課徵反傾銷稅，即將要在8月21日屆滿。關務署官員指出，相關的業者須在2月21日提出繼續課徵調查（落日調查）申請，否則就會在8月21日正式落日。

據了解，碳鋼鋼板一般用於造船、結構、壓力容器、一般用途集中高碳類鋼板等；特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品則運用於建築材料、運輸工具、農業設備以及家具電器等。碳鋼鋼板課徵反傾銷稅率在4.02％到80.5％、特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品課徵反傾銷稅率則在4.22％到77.3％。

關務署說明，依平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法第44條第3項規定，利害關係人如認為有必要繼續課徵，可以在公告翌日起1個月內，檢附4項文件；申請人具產業代表性；涉案貨物傾銷情形仍然存在；國內產業損害情形仍然存在，且是涉案貨物的傾銷所造成；雖無傾銷致國內產業損害情事，但如停止課徵反傾銷稅，傾銷及損害將繼續或再發生等具體事證資料，向財政部提出申請。

官員表示，若業者向財政部提出申請，展開落日調查，財政部與經濟部就會依據補貼和產業損害進行調查，在決定是否繼續課徵。財政部也將另行公告並提供利害關係人表達意見的機會。

(中時 )