仁寶積極擴大布局旗下智慧醫療事業領域，20日並宣布首度跨入科技育兒消費市場，發表結合IoT物聯網及AI人工智慧的「pixsee AI智慧寶寶攝影機」，同時攜手全台首大母嬰產品通路業者杏豐實業，共同拓展智慧育兒市場搶商機。

仁寶首款智慧育兒產品「pixsee AI智慧寶寶攝影機」，全球首創AI智慧哭聲偵測翻譯，累計知名醫學醫院及全球父母反饋的200萬筆哭聲數據資料進行AI分析，讓新手父母能透過即時哭聲翻譯掌握寶寶可能的生理需求及狀況，也能透過影像互動，及經由聲音偵測即時播放安撫音樂，化身為新手父母的神隊友。

與傳統寶寶監視器區隔，仁寶將pixsee定位為創新AI智慧褓母的育兒消費精品，除了是MIT台灣製造，並配置微軟雲端及硬體加密晶片、確保全家人的資安無虞，機身採用德國品牌最高防火VO等級頂級塑料、與北歐專業音響品牌指定聲學布料，加上專利五合一成長支架設計、含括1個支架、4段高度、5種模式，配合嬰兒不同發展階段及家庭使用情境，同時全機符合RoHS無毒認證，並通過歐盟WEEE修訂指令，能達成再使用、再生利用和回收再利用的環保目標。

首發的台灣市場，仁寶攜手在地最大的母嬰用品通路商杏豐實業搶進，後續亦將以全球市場為目標，要將pixsee積極推向中國及英語系國家等海外市場。在產能部分，仁寶初估首年生產量約可達3.6萬個，未來也將視銷售需求評估擴產。

仁寶近年持續加碼在非PC業務發展，包括智慧裝置、智慧醫療領域等應用。依仁寶內部規畫，預計今年旗下的非PC事業營收比重將上看35％。

(工商 )