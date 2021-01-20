高雄市前市長韓國瑜自被罷免後，行事明顯低調且鮮少露面，卻仍不斷被外界點名參選黨主席、六都市長甚至再攻總統大位，網路聲量亦居高不下，呈現獨特現象。對此，國民黨立委鄭麗文表示，她沒有聽說韓國瑜有到台北市參選的想法，且韓流在台北最冷，對韓而言是一個不利的選區；至於韓國瑜可能參選國民黨主席，鄭麗文則說，她有點難想像這件事情。

對於韓國瑜要參選台北市長的傳聞，鄭麗文20日接受YouTuber「Bit King比特王出任務」專訪時表示，「他有這樣的想法嗎？我沒聽說」。鄭麗文分析，就她的感覺而言，從台灣的範圍來看，台北這一塊寒流最冷，而韓流最火熱的地方，反而是在中彰投地區。

鄭麗文認為，韓國瑜如果這時候選擇台北市，這對他來說，是不利的一個選區，而且台北市一個不斷在更新的城市，變化很快，她還以現任市長柯文哲為例指出，「柯文哲以前紅是什麼樣子？現在事什麼樣子？」

至於國民黨主席選舉的部分，鄭麗文說，選舉要人來瘋，韓國瑜是有魅力，她還忍不住直言，國民黨有魅力政治人物少之又少，黨內政治人物比較無聊，「以前國民黨的文化不鼓勵韓國瑜這樣有梗的人，民進黨的文化不一樣，每個人要強出頭，要有很多把戲」。

鄭麗文坦言，她不知道韓國瑜這種個性的人，當黨主席會是什麼情況，「我比較難想像，我也不曉得」。最後，鄭麗文也對韓國瑜喊話，「兄弟好好過日子，想要幹嘛大家再來討論」，並指他就是這樣個性的人，不是我們一般習慣的檯面上國民黨政治人物。

(中時新聞網)