上銀集團總裁卓永財今（20）日應外貿協會邀約出席TIMTOS全球記者會暨領袖對談，會後受訪表示，上銀滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件產品原本4、5月訂單滿載，目前延長至第二、三季訂單滿載，晶圓機器人及晶圓系統今年訂單爆滿。部分產品報價依據規格及市場不同，調漲幅度超過10％。

外界關注新台幣匯率、原物料及運費上漲議題，卓永財表示，新台幣匯率升值，已是長期趨勢。台灣以外銷為導向，新台幣匯率升值，不利出口，但有利進口。他預期新台幣升值趨勢不變，建議業者，基於風險管理，應該將資產轉為強勢貨幣，負債轉為弱勢貨幣。至於貨櫃短缺造成運費飆漲，卓永財指出，目前運往歐洲艙櫃吃緊，愈是遠洋貨櫃，需求愈大。

上銀集團近年積極布局電動車產業，也成為外界關注焦點。卓永財指出，電動車時代來臨比大家想像的快，主因是大國爭相競逐，2030年或2035年電動車時代就會來臨。

卓永財表示，電動車馬達將帶動新的設備需求，電動車要求靜音設計，齒輪研磨機就成為關鍵，電動車也需要伺服控制，電動車轉向系統和剎車將會改用滾珠螺桿。歐美汽車廠2024年將採用上銀生產滾珠螺桿應用在電動車轉向系統，單一車型電動年需求可達200萬輛，遠比單台工具機只需3或5根滾珠螺桿來得多。

(工商 )