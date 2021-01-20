婚姻危機讓人看的霧煞煞，桃園一名大學教授，懷疑妻子不斷勾引男人，包括研究生、二哥、超商店員都不放過，甚至指控妻子在年僅11歲的侄子面前，穿上熱褲還「故意腳開開」，在大家面前嗆她「賤」，受不了的妻子決定離婚，同時爆料夫妻倆已經14年沒有性行為。

根據判決書，教授妻子表示與丈夫結婚20多年，也生下一名女兒，不過丈夫逐漸開始抱怨自己工時太長，要求她攻讀研究所，畢業後從事教職工作，因此婚後5年便辭職，也考進某大學資管所，結果攻讀研究所反而讓夫妻感情生變，認為妻子變心。

妻子認為丈夫控制慾太強，兩人常常起爭執，連在超商裡塗抹防曬乳，都可以說她在勾引男店員，事後還在家人群組傳訊息狂酸「把內褲當外褲穿，全阿里山的女生有像這樣的嗎」？針對妻子控訴，教授則辯稱，當初說妻子勾引侄子，是認為她姿勢不端莊，對此願意道歉；不過會指控勾引研究生，是因為妻子會在對方面前咬手指、撥頭髮，這些舉動讓自己很不安。

而且自己其實想與妻子再生個孩子，但妻子總是拒絕行房，直言感情生變並不是一個人的錯。桃園地院審理此案，認為教授指責妻子勾引他人，導致對方身心重創、無法正常作息，且妻子都有表達不滿，但教授不覺得自己的行為傷人，還自認感情和睦，顯然對夫妻感情破裂的原因毫無知覺，最後判准離婚，可上訴。

(中時新聞網)