唐吉訶德開幕人潮爆 北市衛生局說話了 21:162021/01/20 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 唐吉訶德正式登台！（DON DON DONKI 提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 唐吉訶德正式登台！DON DON DONKI 西門店19日開幕，清晨5點半就有人到場排隊，達到上千人盛況，人龍綿延超過500公尺，有些人打算之後再來逛，業者表示，賣場內最多僅容納350人，店外的食物外賣區為獨立區域，不用進到店內也可購買。 日本唐吉訶德「DON DON DONKI」西門店開幕吸引眾多排隊人潮，雖然翌日人潮稍減，因應疫情，北市衛生局表示，中央無更進一步規定，呼籲民眾戴口罩做好防疫作業。 楊志良被爆搭捷運講電話未戴口罩 北捷說話了 唐吉「訶」德正確唸法曝光 鄉民驚：一直以來都唸錯 (中時 ) #DON #唐吉訶德 #北市衛生局 #DONKI #西門店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 推動罷免萊委 羅智強再控吳思瑤欲毀北市1年49億財源 10:582021/01/20 政治 桃園傳統市場強制戴口罩 一周內開罰 最高可罰1萬5 12:172021/01/20 生活 案864親屬進台北101上班 樓層大規模消毒 13:032021/01/20 生活 農曆春節將屆 北市警走入鄰里犯罪宣導 17:102021/01/20 寶島 新北中小學全國運動會 改採線上開幕 09:192021/01/20 生活 確診摩斯員工到麥當勞桃園三民店用餐 今停業消毒 17:432021/01/20 生活 本土疫情升溫 苗縣長驚爆5接觸者沒找到 衛生局緊急澄清 16:192021/01/20 生活 敗家蝦王4／黑道照三餐登門問候 報警反被嗆：你們自己家的事自己處理 07:402021/01/20 社會 傻眼！唐吉訶德凌晨進場 排隊5小時直接走人 08:282021/01/20 生活 凌晨3點唐吉訶德一樣排爆 驚人真相：這時段竟沒人 08:262021/01/20 生活 抗寒 北市飯店兩地雙館聯賣 04:102021/01/20 產業．科技 生活熱門新聞 桃園未來有無可能封城？陳時中這樣說 - 生活 桃園封城有用嗎？網整理3大關鍵嘆：太小看人的賤性 - 生活 國防部下令官兵別去桃園 網驚事情不單純：陸軍5大部門全在那 - 生活 免疫風暴來了？名醫揭：缺乏這種維生素最容易染疫 - 生活 畫出桃園蛋黃區！染疫護理師一家3口足跡曝 當地人抖：就在家附近 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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