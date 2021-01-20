唐吉訶德正式登台！DON DON DONKI 西門店19日開幕，清晨5點半就有人到場排隊，達到上千人盛況，人龍綿延超過500公尺，有些人打算之後再來逛，業者表示，賣場內最多僅容納350人，店外的食物外賣區為獨立區域，不用進到店內也可購買。

日本唐吉訶德「DON DON DONKI」西門店開幕吸引眾多排隊人潮，雖然翌日人潮稍減，因應疫情，北市衛生局表示，中央無更進一步規定，呼籲民眾戴口罩做好防疫作業。

(中時 )