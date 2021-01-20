中華職棒大聯盟昨（19）日舉行會長交接儀式，立法院副院長蔡其昌正式就任第11屆會長，眾所關注的秘書長人選卻未一併公布，而是明天下午2點在聯盟會議室召開記者會，由蔡其昌偕同新任秘書長一起出席。惟據了解，即將接下秘書長職務者就是昨天才傳出的大黑馬、棒壇前輩楊清瓏。

蔡其昌昨於交接典禮說的很白，很多人喜歡在聯盟與棒協之間做文章，即日起聯盟跟棒協就是最好的夥伴，無分高低彼此，只有一個目標，就是繼續讓台灣的棒球發光發熱。而「6搶1最終資格賽」馬上就要展開，爭取東奧棒球項目最後一張門票，需要中聯與棒協密切合作。

而楊清瓏長年擔任中華棒協選訓委員、技術委員，以及選訓小組召集人，熟悉中華隊相關事務。且新任體育署長張少熙去年底拜會中職時也確認，仍按過去的《三方協議》規定，由中職負責一級國際賽的組訓賽工作，包括承辦比賽。

也因此，如果楊清瓏接下中職秘書長，正可發揮最大作用，職棒、業餘兩方均可兼顧，是最適合的人選。合理的推測，楊清瓏應為棒協推荐給蔡其昌的人選，上任後將能夠化解阻力，集中職棒、業餘的力量，全力對外。

(中時 )