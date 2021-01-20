永昕（4726）宣佈，以國際規格打造的cGMP二廠已完成上樑儀式，最高產能上看12,000公升，預計於2022年確效試產，2023年取得FDA、EMA及PMDA的查廠認證。

隨著cGMP二廠工程順利推進，永昕表示，已做好準備迎接指標性客戶韓國眼藥大廠SCD及後續潛在客戶所帶來的龐大訂單。

永昕於2018年底與韓國眼藥大廠SCD簽約，雙方建立良好合作關係，並一路協助其開發Eylea生物相似藥三期臨床用藥，包含產程放大、GMP製造及製程確效皆委託永昕負責。

SCD已於2020年Q2順利進入三期臨床試驗，力拼2024年上市，永昕將全力配合客戶進程並負責其未來全球上市藥品之量產製造。Eylea為年銷售額達75億美金之暢銷藥物，SCD開發其相似藥且佈局全球市場，未來可期有龐大之供貨需求量，永昕為此產品全球市場供應商，預期可帶來持續且強勁的獲利貢獻。

此外，因應後續上市準備，SCD有龐大針劑無菌充填需求，為提供更好的客戶服務以及擴大集團綜效，永昕協助促成SCD與國光的合作，由永昕負責所有Eylea蛋白質藥生產製造並由國光負責大批量針劑無菌充填，攜手協助SCD搶市，共創三贏成長曲線！

(工商 )