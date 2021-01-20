為搶攻國旅市場商機，位於台中大雅區的小林煎餅旗艦店「富林園」洋果子Petit Foret花園城堡，首創「自己DIY的下午茶服務」，民眾不僅可以享用美味且吸睛的異國風情茶點，還可以享受DIY法式下午茶點的樂趣！

被網美們稱呼「大雅與中科的花園城堡－富林園，由擁有日本麵包師傅執照的第三代經營者李俞慶，研發出限量獨家「莓好時光DIY下午茶組」，由師傅準備好原料，民眾透過自己的創意設計，組裝屬於個人風格的法式甜點，配上時尚飲品，品味親朋好友相聚的歡樂時光。

以煎餅打響品牌、行銷全球70年的小林煎餅，近期不僅以「文創煎餅」獲得第十二屆台中市十大伴手禮首獎，第三代經營者更將得獎的文創煎餅導入年節禮盒中，結合傳統文化與創新美味，推出「文創年節禮盒」，內有「迎春納福」吉祥話的煎餅，讓消費者自行組裝。

今年首次將富林園的法式甜點及小林的文創煎餅，消費者可依自己喜好組裝成專屬禮盒；還有讓消費者彩繪DIY的「春」、「福」、「滿」及「牛年吉祥圖騰」的文創彩繪煎餅，提高年節氣氛。

往年受企業、學校與機關團體喜愛的客製化禮盒，可客製專屬的品牌LOGO、圖騰或語錄在煎餅上，現在多了雷雕煎餅與DIY禮盒，增添許多選擇及樂趣。

台灣目前進入少子化社會，小林煎餅響應政府鼓勵生育政策，也樂見有情人終成眷屬，宣佈即日起預約申請到富林園拍婚紗照，拍照當場即贈送甜點禮盒，祝福準新人幸福滿滿！

為了慶祝獲得第十二屆台中市十大伴手禮首獎及回饋大雅區鄉親對小林煎餅的長期支持，富林園即日起針對設籍於大雅區的民眾，提供內用9折、外帶禮盒95折的敦親睦鄰專案。

(工商 )