美國有線電視新聞網(CNN)20日報導，隨著美國新任總統拜登將於臺灣時間凌晨1時正式就職，卸任的川普將回歸佛州，展開平民的生活。「陸戰隊一號」稍早已飛抵白宮草坪，川普也走出白宮最後一次搭上「陸戰隊一號」。「陸戰隊一號」帶著川普飛往安德魯聯合基地；在經過短暫的告別儀式後，川普將飛往佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園。

走出白宮的川普向記者表示，能成為美國第45任總統實屬莫大榮幸，「這是我一生的榮譽」。抵達安德魯基地的川普隨即舉行告別演說，這是他一週以來首次在公開場合露面。

抵達安德魯基地的川普與第一夫人。(圖/路透社)

告別演說中，川普完全聚焦在他的家庭上。他強調，「大家不知道我們家庭有多努力；他們本可輕鬆度日，但卻做得非常完美」。此外，他也肯定白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)的付出，感謝副總統彭斯伉儷。

此外，川普也向在場人士承諾，自己會永矢奮鬥不懈，並祝福即將上任的拜登「好運如鴻」。他喊話，「你們是奇妙的人民，而這是個偉大、非常偉大的國家。這是我最大的榮幸而特權能成為你們總統。我為永遠為你們奮鬥，仔細聽、仔細看，這個國家的未來將美好無比。祝福新政府好運而成功。我相信他們會取得莫大的成就」。

川普還感性地表示，第一夫人梅蘭妮亞是「優雅、美麗而有尊嚴的女性」，且「如此受民眾的歡迎」。梅蘭妮亞則表示，「能成為你的第一夫人是我莫大的榮幸。謝謝你的愛與支持。我會持續為你禱告。上帝祝福每一個人，願神賜福你的家人，願神保守這個美麗的國家，謝謝」。隨後，川普再次接過麥克風，對梅蘭妮亞說「親愛的，說得好」。

川普舉行告別演說，這是川普這一週多以來首次公開露面。(圖/路透社)

雖然川普誇耀其妻頗受美國民眾的歡迎，但CNN民調卻顯示梅蘭妮亞是近幾任總統夫人中，人氣最低的第一夫人。此外，雖然川普很有風度的祝福新政府，但整個過程卻沒提到拜登的名字。CNN表示，川普已留給拜登一份備忘錄，不過內容尚未公布。

(中時新聞網)