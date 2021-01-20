柯有倫20日首度帶著老婆Donna一同出席「pixsee AI智慧寶寶攝影機」記者會，談到6個月大的女兒Mila，柯有倫滿臉幸福喜悅，他自爆當爸後變很大，以前回家先抱太太，現在目光全在女兒身上，一到家總是先喊：「爸爸回來了！」而他也從太太懷孕就開始分房睡，分房理由很貼心，「因為我睡覺會像彈跳的魚一樣，整晩翻來翻去」。

柯有倫相當寶貝女兒，有女兒之後他在家講話音量降低許多，如果太大聲講話完會問老婆「我有傷害到女兒聽力嗎」，而他如果出差工作，也會要求不要超過三丶四天，因為會很想念女兒。小倆口這麼愛小孩，被問到是否想生第二胎？兩人卻有志一同地搖搖頭 ，柯有倫謙稱年紀大了，光是「推她去公園玩，回家就很累」，而且為人父要學習的事情太多，像是要讓女兒讀什麼學校、住哪一區等，他也想得很遠，「希望她以後找一個跟爸爸一樣好的人」。

他除了工作之外的時間都在當全職奶爸，心情歡樂、也很操勞，有女兒之後瘦了5公斤，臉都變小了。回想在電影《叱咤風雲》中又老又肥的造型，他直言，拍攝當時因為吃中藥調身體調過頭，加上幸福肥，反而很符合片中角色需求，「大家都笑我，就像個很失敗的人。」

私下他和監製周杰倫也會交流爸爸經，「他是超級棒的爸爸，小孩的事情，他都安排的很好。」他也很謝謝周董提攜，「他之前一直提醒我要努力生小孩，我生完，他也提醒我『是不是很努力工作啊？』」

柯有倫後天40歲生日，明天將舉辦音樂會跟歌迷同歡，最期待什麼生日禮物，他說：「最好的禮物就是老婆已經送我一個baby了！」而他工作邀約滿檔，接下來可能赴香港拍片，也有發行新單曲的計劃。

(中時 )