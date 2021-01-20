巴西軍方與醫療人員帶著1千劑大陸製的新冠疫苗，進入亞馬遜雨林深處，為當地的原住民接種新冠疫苗，巴西是新冠疫情最嚴重的國家，原住民村落的感染死亡率特別高。

路透社報導，68歲的伊莎貝爾·提庫納（Isabel Ticuna），是第1位亞馬遜沿岸村落的接重者，這個村子叫Umariaçu，位在巴西、秘魯和哥倫比亞邊境區。

提庫納說：「疫苗對於我們所有原住民社區確實非常重要，這是我們正在等待的，也是迫切需要的。」

當她接受注射時，旁邊的村民有許多鼓掌叫好，這個社區已有2000多人遭到感染，其中37名居民病逝。

村醫提庫納（Tarcis Marques Ticuna）說：「我曾經非常擔心，擔心疫情對我們村子來說是如同世界末日一般的審判日，疫苗來了，這對我們來說是希望。」

巴西有80萬名住在雨林裡的原住民，受到疫情大流行、疾病肆虐的嚴重打擊，受創深重。根據部落保護組織APIB的報告，巴西總共有926位原住民死於新冠肺炎，並感染了4.6萬多人。

巴西右翼政府面對疫情反應遲鈍，面臨相當多的批評，包括巴西總統都曾經感染，目前疫情已殺死21萬人。

大陸的新冠疫苗是由科興生技公司(Sinovac Biotech)製作，是一種滅活性疫苗，已銷售給巴西、印尼和土耳其，好處是產量大、價格便宜，不過保護力受到質疑，據BBC的報導，巴西的臨床試驗中，科興疫苗的有效率為50.4％。

(中時新聞網)