110年第一次全國羽球排名賽乙組各項冠軍今天出爐，女雙冠軍由中租大同宋祐媗／林若珩帶走，也獲得升上甲組的資格，讓兩人可以開始留長髮了。

大同高中羽球隊有個傳統規定，甲組球員才能留長髮，而除了解除髮禁，身邊同屆同學已經升上甲組也給高一就開始搭檔女雙的宋祐媗／林若珩相當大壓力，兩人高中合作三年以來，高一止步16強、高二晉級到八強，高三這年所有努力終於開花結果，兩人今天在乙組女雙冠軍賽21比12、21比16氣走合庫新莊李佳欣/中租新豐溫珮廷。

賽後宋祐媗和林若珩表示，確定升上甲組的當下非常驚訝，因為這次全排賽狀態比預期中的還要好，原以為會是激烈的硬仗，沒想到這場一排賽皆以直落二的亮眼成績一路晉級，奪下冠軍，也很開心升上甲組後終於可以跟其他同學一樣，留一頭亮麗的長髮。

西苑合庫郭立群贏得110年第一次全國羽球排名賽男子乙組單打冠軍。（中華羽協提供）

男單冠軍戰上演合庫西苑內戰，由高二的郭立群對上高三的詹宗翰，兩局比數都很接近，最終郭立群21比19、22比20獲勝、確定升上甲組，他說，一路過關斬將，達成賽前給自己設定晉升甲組的目標，也送給到場為他加油打氣的父母一份大禮。

全國羽球排名賽由中華民國羽球協會舉辦，一年共有兩次，是職業球員年度國內排名競賽與國手選拔的舞台，也是業餘選手邁向職業球員道路的認證敲門磚，凡於乙組賽事獲得單打前四名、雙打前三名之選手，便可報請中華羽協晉升為甲組球員。

(中時 )