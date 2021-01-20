火勢一發不可收拾，延燒到相鄰其他7戶鐵皮建物。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣民雄鄉興中村江厝店1-1號20日晚間傳出火警。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真）

初步了解無人受困或傷亡，火勢於21時27分控制。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣民雄鄉興中村江厝店1-1號20日晚間傳出火警，消防獲報後趕往現場，現場為1樓木造平房經營早餐店及夾娃娃機台，火勢一發不可收拾，延燒到相鄰其他7戶鐵皮建物，初步了解無人受困或傷亡，火勢於21時27分控制。

嘉義縣消防局勤務指揮中心今天20時28分獲報，指民雄鄉興中村發生住宅火警，現場燃燒面積為250平方公尺；且還波及到整排約7戶鐵皮屋，消防加派各式車輛共計14部37人趕往現場，火勢目前已控制。

(中時 )