民雄江厝店商家失火 延燒7戶無人受困 21:522021/01/20 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 火勢一發不可收拾，延燒到相鄰其他7戶鐵皮建物。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 火勢一發不可收拾，延燒到相鄰其他7戶鐵皮建物。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真） 嘉義縣民雄鄉興中村江厝店1-1號20日晚間傳出火警。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真） 初步了解無人受困或傷亡，火勢於21時27分控制。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真） 嘉義縣民雄鄉興中村江厝店1-1號20日晚間傳出火警，消防獲報後趕往現場，現場為1樓木造平房經營早餐店及夾娃娃機台，火勢一發不可收拾，延燒到相鄰其他7戶鐵皮建物，初步了解無人受困或傷亡，火勢於21時27分控制。 嘉義縣消防局勤務指揮中心今天20時28分獲報，指民雄鄉興中村發生住宅火警，現場燃燒面積為250平方公尺；且還波及到整排約7戶鐵皮屋，消防加派各式車輛共計14部37人趕往現場，火勢目前已控制。 蘆洲中藥行深夜大火延燒隔壁宮廟 警消調查釐清中 台南仁德塑膠工廠火警烈焰沖天 幸無人員受困 (中時 ) #嘉義 #民雄 #興中村 #江厝店 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情延燒 巧用蘋果健康App守護自己與家人健康 15:392021/01/20 科技 半聯結車國1平鎮系統側翻事故 車流回堵仍在排除中 20:232021/01/20 社會 國民黨革命實踐講習班172期 移師高雄正式開營 23:082021/01/20 政治 穎崴 今每股348元掛牌上市 興櫃股王爭霸戰火重燃 04:102021/01/20 證券．權證 加速人才培育 無人機操作證資格將簡化 15:402021/01/19 財經 受困一周 山東礦災12人紙條報平安 04:102021/01/19 產業財經 大寒運勢預測 命理師警告：過年時國際動盪達高峰 13:362021/01/20 運勢 嘉義縣防疫為重 翁章梁取消過年發紅包、停辦年貨大街 12:262021/01/20 生活 終於撲滅 台南仁德工廠悶燒11小時幸無人傷亡 10:182021/01/20 社會 小一男童向監視器喊「媽我考97分」 21秒催淚片曝光讓人痛心 15:292021/01/20 社會 竹縣空屋、土地尋找繼承人 400棟建築和百億土地無人繼承 14:202021/01/20 生活 社會熱門新聞 SWAG淪性交易平台 斗內長腿F奶直播主38萬就可啪可攝 - 社會 為掉包屍體拐弱智男進棺材 釘死送進火爐活活燒死 - 社會 彭文正告蔡英文博士論文不存在大逆轉 審理有瑕疵發回重審 - 社會 AV女優親揭「下海2原因」 達人自嘆：無知限制了想像 - 社會 小一男童向監視器喊「媽我考97分」 21秒催淚片曝光讓人痛心 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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