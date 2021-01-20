【拜登信號】拜登就職典禮 蕭美琴受邀出席 21:532021/01/20 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 駐美代表蕭美琴。（駐美代表處提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國新任總統拜登就職典禮即將登場，駐美代表處稍早發布新聞稿表示，蕭美琴大使接受「第59屆美國總統就職典禮」主辦單位「就職典禮國會聯合委員會」（JCCIC）邀請，於本（1月20）日早上將代表我政府出席在美國國會西草坪舉行的美國總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）宣誓就職典禮，謹代表我政府誠摯祝賀拜登總統及賀錦麗副總統上任。 【拜登信號】蕭美琴遲遲等不到邀請函 港媒曝：拜登在疏遠台灣了 【拜登就職】川普夫婦不迎接 拜登女兒說話了 (中時 ) #就職典禮 #拜登 #蕭美琴 #美國總統 #副總統 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【拜登信號】曝「美不挺台獨」 拜登幕僚艾利森超狂背景讓川粉都閉嘴 15:292021/01/20 政治 【拜登信號】國民黨賀拜登就職美國總統 盼強化與我國互惠合作 20:552021/01/20 政治 【拜登信號】布林肯聽證會肯定台灣 外交部：攜手拜登政府深化台美關係 11:442021/01/20 政治 【拜登就職】川普告別演說呼籲全球聯合抗陸 死不提拜登 09:322021/01/20 國際 【拜登就職】飽受磨難 美國新總統從政歷程坎坷 07:022021/01/20 國際 【拜登信號】遭酸期待落空 國民黨回擊林濁水：無法為蔡政府押錯寶事實消毒 21:072021/01/20 政治 【拜登信號】蕭美琴拿不到拜登就職邀請函 網友一面倒：萊豬換絕情 11:422021/01/20 政治 【拜登信號】民進黨分享美將延續對台承諾 網狂潑冷水：聽你放屁 15:082021/01/20 政治 徐勉生》拜登就職 蔡政府冷暖自知 18:562021/01/20 海納百川 《金融》法盛：拜登就職 美中貿易關係往正確方向邁步 17:222021/01/20 財經 寰宇管見：周陽山》拜登接收的爛攤子 20:092021/01/20 名家 政治熱門新聞 太陽花占立院沒事 判決結果認同嗎？ 最新網路民調結果一面倒 - 政治 遭罷後又出包 王浩宇貼文惹議 陳學聖轟：消費桃園悲劇 - 政治 【拜登信號】拜登就職典禮 蕭美琴受邀出席 - 政治 彭文正上訴論文門 法庭遭百人旁聽擠爆 網驚：真相藏不住了 - 政治 【罷捷機率】黃捷罷免穩了？命理師洩天機爆最新預言 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。