美國新任總統拜登就職典禮即將登場，駐美代表處稍早發布新聞稿表示，蕭美琴大使接受「第59屆美國總統就職典禮」主辦單位「就職典禮國會聯合委員會」（JCCIC）邀請，於本（1月20）日早上將代表我政府出席在美國國會西草坪舉行的美國總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）宣誓就職典禮，謹代表我政府誠摯祝賀拜登總統及賀錦麗副總統上任。

(中時 )