疫情下各大電商營收逆勢成長；東森集團總裁王令麟表示，2020年景氣是「險峻」的一年，但宅經濟發酵，東森去年營收近330億元、年成長21％，EPS逾14元；王令麟表示，網路消費習慣「回不去了」，東森集團結合電視、自營商品、線下與線下布局等，今年是電商「更好的一年」，「東森購物2023年拚上市」。

富邦媒(momo購物網)去年合併營收成長近3成，股價近來一度飆升到800元以上；1年前王令麟才說東森購物不會上市，今卻急轉彎宣布力拼上市，王令麟表示，「被富邦媒害死了，股價破800元，簡直是瘋了，看到這樣的景象，東森的小股東們幾乎每天打電話來，股東會時也極力爭取，拗不過小股東門，近來東森購物才有上市規劃」。

東森旗下轉投資東森購物表現亮麗，東森購物去年合併草莓網後，年營收247億，稅後淨利14.45億，相較2019年6.22億，年成長132％，其中，EPS14.18元，稅後淨利率5.9％，創下歷史新高，EPS勇奪電商之冠，東森購物正式成為2021年新線上零售獲利王。

東森購物旗下有 ETMall 東森購物網、her 和她、網連通、電視購物、電話行銷、手機購物、型錄、MOD以及海外跨境美妝電商平台香港草莓網等，台灣會員總數超過 900 萬，加上東森幣輔助與自營商品銷售大幅成長，2020年自營商品業績已占30％營收，同時也占獲利60％，使東森購物在會員成長和業績上大有斬獲。

新冠肺炎已有社區感染疑慮，王令麟認為，景氣沒有好與不好，只有爭不爭氣的問題，企業有社會責任，如晶華酒店、雄獅旅遊等，即使遇到疫情，老闆仍持續想辦法支撐，晶華酒店推出牛肉麵料理包、員工到府打掃服務，雄獅旅遊改辦國旅、郵輪，景氣衰退之際，仍能創造華麗轉身的機會。

展望2021，東森集團因應疫情險峻的大環境，提出《後疫情新常態時代》六大發展策略，首先，著重發展生鮮、食品，民生消費用品，疫情期間衛生紙銷售大爆發，顯示年輕人網購取代賣場，全力推動「東森農場｣，整合「熊媽媽｣生鮮垂直電商，發展優質自營商品。

第二，善用新聞雲線上流量、線下門市媒體流量、直消電商擴散流量、東森幣行銷，及背後數據整合，協助零售發展；第三、持續推動線上銷售，線下體驗的策略，2025年目標自然美台灣直營店300家，寵物雲300家，並升級目前現有的自然美直營店，打造為四美複合店，讓女性朋友走進自然美，都能享受到十全十美的全方位頂級美容體驗。王令麟表示，疫情期間店面租金下降，是快速展店、併購的好時機，寵物雲只要達300家，年營收就能締造60億元的規模。

第四，強化自營商品，特別著重美容，保健，生鮮食品，民生消費品類，東森集團將擬與台灣大學、輔仁大學進行產學合作，包含產品研發與功效驗證。透過集團大採購平台，把關嚴選品質，以合理的價格推出，讓消費者買得開心、用得安心、吃得健康。

第五，美容走向生技科學，熟齡也講究美，隨人口結構高齡化轉變，對健康的需求市場擴大，東森集團更將全力在商品上、服務上發展「大美業｣與「大健康｣產業。

最後，加深在地化與國際化發展，零售與媒體都已經不是台灣業者相互競爭，是境外雲端平台加入競爭，也是不同產業跨界競爭。東森集團媒體策略在地化布局樓宇廣告，交通媒體，零售布局線下門市，加深在地化經營。透過線上草莓網，社交電商線下門市拓展（自然美），全面扎根台灣、立足亞洲、放眼全球。

(中時 )