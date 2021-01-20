本田與通用自駕車事業Cruise合作 21:592021/01/20 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本田汽車（Honda）同意與通用汽車（GM）和其旗下自駕車新創公司Cruise合作，在日本推出交通行動服務（MaaS）。本田20日表示，計劃在2021年開始測試自駕車，並提供自駕車行動服務。Cruise將把首批測試用自駕車送交至日本。 福特德國廠停工 奧迪放無薪假 藝人張懸父親焦仁和惹官司 遭反共義士王艷大提告 (工商 ) #自駕車 #Cruise #行動服務 #本田 #事業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 微軟與通用自駕車事業Cruise締結策略合夥關係 08:552021/01/20 財經 彭文欽返鄉種葡萄 打響賞梅祕境 04:102021/01/20 地方新聞 遠距設備管理方案 奧暢雲疫軍突起 04:102021/01/20 財經要聞 幸運之神駕到 5生肖月底運勢旺到翻 11:022021/01/20 運勢 跨界合作 凱銳旗艦房車贊助夢想家 04:102021/01/20 財經要聞 7大書桌風水禁忌 擺錯恐重挫事業、學業運 16:542021/01/20 運勢 印地安重機野性美學 MF select皮帶扣 穿出騎士精神 04:102021/01/20 產業．科技 遠傳發展行動金融服務 friDay理財＋正式上線 20:362021/01/20 財經 男子駕車遊南庄自撞護攔 南庄警協助返家 15:122021/01/20 社會 內外資齊力抱股 迎接金牛年 04:102021/01/20 證券．權證 本田進口休旅車Odyssey提前預售 11:002021/01/20 財經 財經熱門新聞 對陸出口銳減1300億 澳洲5200家企業瀕破產 更慘在後頭 - 財經 美晶片老大點頭 日媒爆料台積電將拿下5大肥單 - 財經 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 籌碼大亂鬥 貨櫃三雄同步下挫 - 財經要聞 - 工商時報 被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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