本田汽車（Honda）同意與通用汽車（GM）和其旗下自駕車新創公司Cruise合作，在日本推出交通行動服務（MaaS）。本田20日表示，計劃在2021年開始測試自駕車，並提供自駕車行動服務。Cruise將把首批測試用自駕車送交至日本。

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(工商 )

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