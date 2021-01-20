鈺齊-KY（9802）20日公布自結去年度合併營收113.46億元、年減11.7％，創營收歷史次高，因獲利能力持續精進，去年度營業毛利率21％，創歷史新高。不過，因第三季員工認股一次性費用，及業外匯兌評價損失的拖累，自結去年度稅後淨利8.98億元、年減29.8％，仍創獲利歷史次高，EPS為5.06元，低於2019年度7.81元。

鈺齊2021年春夏鞋款整體出貨量、秋冬季量產訂單（出貨時間大約介於4月～10月），皆保持穩健，加上手中2021年充沛訂單，及多家新品牌持續加入開發，及量產行列，預計可為公司今年增添營運動能。

鈺齊表示，若排除第三季員工認股一次性費用新台幣4,500萬元，及業外匯兌評價損失影響，去年度EPS為6.37元。

至於業外匯兌評價，已影響去年度EPS減少1.05元，主因人民幣去年下半年大幅升值7.6％所致，然而絕大部分皆屬未實現部位，倘若匯率走勢反轉，則將可認列匯兌評價收益。

鈺齊自結去年第四季合併營收29.79億元、年減13.9％，營業毛利率及營業利益率，分別達20.2％及11.8％，不如2019年同期23.5％，及15.3％，創歷史同期次高。

綜觀第四季營運，鈺齊強調，因缺櫃因素而影響營收表現，另也因2021年充沛訂單而持續大舉招工而產生短期學習成本，加上面對人民幣及新台幣大幅升值的壓力，都是去年第四季營運與獲利的變數。然在公司經管綜效再優化之下，去年第四季營業利益率11.8％，均高於去年第二季的9.8％，及去年第三季的10.3％。

然因人民幣升值，去年第四季認列業外匯兌評價損失每股減少0.61元，使得稅後淨利1.87億元、年減49.7％，EPS1.01元，低於2019年同期2.14元。若還原業外匯兌評價損失不計，則去年第四季EPS達1.62元。

鈺齊去年度大陸、越南及柬埔寨產能占比，分別為29.5％、49.2％及21.3％。其中，非大陸產能占比，從2018年的60％、2019年的66％，一路拉升至2020年的70％。這可歸功於集團近年戮力落實產能持穩擴增、生產基地多元分散，及產品組合優化等策略奏效所致。

(工商 )