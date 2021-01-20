2021中華民國高爾夫協會亞運培訓隊頒獎典禮今天於高爾夫協會會議室舉行，公布12位亞運培訓隊選手名單。

中華高協為了提升高爾夫亞運培訓隊實力以及提前為2022年杭州亞運備戰，2021年培訓梯隊經由棕梠湖球場與信誼高爾夫球場共八回合的賽事，選出2021年亞運培訓隊12名選手，男子選手為呂孫儀、陳季群、蘇晉弘、林宸駒、許凱俊、劉永華，女子選手為吳純葳、廖信淳、許淮茜、林冠妤、陳伶潔、林怡潓，期許未來能為國爭光。

儘管目前全球受新冠肺炎疫情影響，許多主要國際賽事取消或延期，為凝聚戰力高爾夫協會亦安排了亞運培訓隊的隊內對抗賽，除了基礎訓練以外也透過賽事以賽代訓，維持高爾夫競技水準之戰力，今天的頒獎典禮也提到亞運的國光獎章的獎金以及2021年度培訓隊的訓練時間表，希望穩定選手的心情。

高協之前提出「重返榮耀-高爾夫六年振興計畫」，其中有針對高爾夫競技提出的規劃，目前協會針對基層扎根的項目，由教育部體育署發函予全國各縣市學校，陸續接獲各縣市基層中小學學校來電詢問經費申請補助事宜，以及如何推動學童選修高爾夫運動，希望藉此振興計畫逐步自基層一路到最頂尖層級的賽事，達到金字塔的培訓與養成效果。

(中時 )