29歲大陸當紅女星鄭爽，曾演出《一起來看流星雨》、《微微一笑很傾城》等多部人氣電視劇，近日遭舊愛張恒爆料在美國找代理孕母，更疑似把2個小孩棄養在國外，慘遭大批網友撻伐，手上代言也接連被取消，演藝事業岌岌可危。現在鄭爽更被爆料其實早在2015年精神狀態就出現異狀，還被起底昔日臉部多張照片，一張比一張還憔悴駭人。

鄭爽日前被爆與前男友張恒2019年已領證結婚，離婚案將在今年3月美國開庭審理。張恒隨後更曝光自己與2個小孩的合照，否認自己詐騙、借高利貸、攜款潛逃至美國等傳言，澄清自己滯留美國是為了保護2個年幼無辜的小生命。

鄭爽被爆2015年開始出現異狀，顏質逐漸崩壞。(取自微博)

鄭爽被爆2015年開始出現異狀，顏質逐漸崩壞。(取自微博)

不久後，陸媒更爆出鄭爽、張恒雙方家人的談判錄音檔，鄭爽在音檔中抱怨代孕胚胎已7個月大無法墮胎，女方父母又多次提出給代孕孩子找領養家庭的打算，在網絡上引起軒然大波。

現在鄭爽更被爆料早在2015年精神狀態就出現異狀，外型也起變化，不僅身材逐漸消瘦，臉上也越來越憔悴，臉蛋凹陷黑眼圈明顯，從昔日的小仙女顏質逐漸巫婆化，嘴角還出現了不明傷口。

鄭爽2015年熊本熊事件又被翻出。(取自微博)

而鄭爽2016年的熊本熊事件也被翻出。原來她當年受邀出席大陸成都活動，需要接受採訪，但她打死就是不肯出來，還說自己沒衣服穿，讓廠商急得半死。最後她拖了半小時，終於穿了一件熊本熊玩偶裝現身受訪，言行舉止令人完全摸不著頭緒。

(中時新聞網)