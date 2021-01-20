東森集團旗下新金牛事業體－「東森直消電商」連年發威、成效驚人，自2018年4月成立，營收即迅速成長，首年業績達1億元，2019年4億，2020年更創下營收15億的黃金線，成長近4倍，獲利7,000萬元，公司執行長郭恆志表示，今年6月將包下「藍寶石公主號」舉辦獎勵旅遊，帶一千名直銷商與中獎的會員做一趟免費的四天三夜的跳島旅行。

東森直消電商短短三年以1億、4億、15億倍數飛輪式成長，今年業績更將挑戰60億大關，目標正式晉升台灣前五大直銷商。

東森集團總裁王令麟表示，東森直消電商目前已經擁有近5萬的直銷商，今年目標是達12萬直銷商，能夠快速吸引這麼多人願意加入、相繼跟隨，除了集團龐大的資源，更是東森在零售產業累積長達20年的「東森嚴選」品牌精神，獲得經銷商的信賴、消費者的喜好與支持。而東森集團擁有每年高達300億元的商品採購力，再加上東森自然美、保健食品自行研發、製造、生產的優質商品，讓加入東森直消電商的事業夥伴們，有最好的產品可以推薦給消費者，有最大的利潤可以獲利、共享，都是東森集團拓展直銷事業最大優勢。

而東森直消電商的獨家明星商品《活泉精華膠囊》，在綜藝天王吳宗憲的代言廣告加持下，2020年狂售3.6萬盒、2.4億營收，網路好評破萬的白茶保養系列也創下銷售突破4.1萬盒、7千萬營收的驚人佳績，東森直消電商在去年12月即榮獲中華民國教授協會的四項大獎肯定，更打出藝人團隊大軍招牌－戲劇教母周遊、綜藝天王吳宗憲、人氣天王澎恰恰、綜藝鬼才沈玉琳加入東森品牌，撒下天地人三網大軍號召動員，要挑戰2025年直銷商突破10萬大關、業績350億營收。

藍寶石公主號提供經典奢華的公主遊輪旅程，船隻於2018年翻修一新，並於2021年升級「勛章假期」，賓客皆可免費使用穿戴式安心裝置「海洋勛章」，取代傳統傳卡及信用卡，可以徜徉星空下露天電影院＆泳池，並且品嚐老饕最愛的異國星級美饌。

船隻可載客2,670人，因疫情考量，將僅載客千人，四天三夜獎勵旅遊包含金門、澎湖旅遊，旅客可在船上欣賞澎湖花火節的煙火秀。郭恆志表示，疫情過後，會安排國外的獎勵旅遊行程。

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