義大利政府 驚險通過參議院信任投票 22:122021/01/20 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）19日以極小的差距，贏得參議院信任投票，意味著孔蒂領導的政府將成為少數政府，未來推行政策將更為困難，削弱孔蒂對抗新冠肺炎疫情和重振經濟的能力。孔蒂18日通過眾議院的信任投票。 美下任國務卿 承諾確保台灣自我防禦能力 驚險贏得參議院信任投票 義大利總理孔蒂續執政 (工商 ) #孔蒂 #信任投票 #義大利 #參議院 #驚險 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美準財長葉倫警告貿易夥伴 勿操縱匯率謀取利益 19:022021/01/20 國際 美新任國防部長 承諾對台六項保證 16:492021/01/20 財經 葉倫籲提供更多援助 支撐經濟 04:102021/01/20 國際大事 拜登將保留駐耶路撒冷大使館 但盼協助巴人建國 13:292021/01/20 國際 輪到罷捷 民進黨冷處理或全力動員 綠委吐答案 09:402021/01/20 政治 罷免王浩宇之後 江啟臣：繼續協助推動其他罷免案 14:412021/01/20 政治 《國際經濟》葉倫聽證會 五大重點一次打包 11:592021/01/20 財經 罷捷周六遊行 藍助攻忙催票 04:102021/01/20 地方新聞 《國際產業》Stellantis集團執行長首演登台 要重返中國市場 14:492021/01/20 財經 《國際政治》義大利總理獲信任投票 躲過倒閣危機 12:332021/01/20 財經 美準國務卿：將仔細研究美台交往規定 盼台在國際扮演更大角色 06:112021/01/20 國際 財經熱門新聞 美晶片老大點頭 日媒爆料台積電將拿下5大肥單 - 財經 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 籌碼大亂鬥 貨櫃三雄同步下挫 - 財經要聞 - 工商時報 被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場 - 財經 稀土戰再起？ 陸祭新管制 全球老大哥竟找澳救命 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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