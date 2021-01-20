義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）19日以極小的差距，贏得參議院信任投票，意味著孔蒂領導的政府將成為少數政府，未來推行政策將更為困難，削弱孔蒂對抗新冠肺炎疫情和重振經濟的能力。孔蒂18日通過眾議院的信任投票。

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