國民黨拍賣前高雄縣黨部疑遭綠營人士低價買走，經本報獨家報導，今天在國民黨中常會引起關注，中常委曾文培認為此事若確是黨產變綠，中常會卻毫不知情，恐將被視為「幫凶」。黨主席江啟臣當場指示政策會查明買家身分，「若黨產變成綠營私產，可證明民進黨的轉型正義就是講假的。」

位在高雄市鳳山區精華地段的國民黨前高雄縣黨部大樓，去年12月被國民黨中央黨部第8次拍賣時，終有人投標，以2384萬6000元賣掉，不但比去年遠低於前年第1次拍賣的4000多萬元底價，且最後售價只比中央黨部訂的底價高出1000元，款項全數用於償還積欠大解員工遣散費、優退等，分文未進黨庫。

最近高雄地區盛傳是買方疑似由三立電視董事長林崑海、年代集團董事長練台生及高雄客運董事長鍾嘉村組成的「三禾資產公司」得標，消息透過組發會傳回中央黨部。行管會回頭查閱資料，發現買方3人分別是「鍾嘉村」及林、張姓人士，但無法確認「鍾嘉村」即是與三禾資產鍾嘉村是否同一人。

中常委曾文培今天在中常會指出，他有幾位高雄的朋友也曾提過此事，為何賣價從4000多萬，到後來變2000多萬出售？且對黨庫毫無幫助；該大樓過去賣不掉，是因為有屋無地，除非「夠力的綠營人士」，否則沒人敢買。即使買方日後要付給政府地租每月11萬元，但上千坪的精華地段樓房，如此低廉的租金豈不划算？

曾文培強調，拍賣黨產的資訊必須透明，事先儘量查明投標者身分，即使完成交易，買方身分也送交中常會，否則高雄縣黨部拍賣案若是民進黨的人賤價買走黨產，中常會毫不知情、無法阻止，就有如幫凶。」他要求今後拍賣出去的黨產，在提報中常會時也要註日買方身分。

行管會主委邱大展說，各筆拍賣資訊都公布黨部官網及房地產網站，前高雄縣黨部因已第8次拍賣都流標才一再降價，許多黨產都如此，有些幸好有自己人來標，例如嘉義、台南都有，但絕大多數就算終於賣掉，來投標者及買方的身分，事先前無法過濾、事後也難調查。

江啟臣說，黨產若變成綠營私產，非常離譜，也證明民進黨的轉型正義根本是假的。他責成政策會負責，查明買方身分是否確是「三禾資產」，也拜託所有中常委，今後有黨產要處分時，儘量請熟識的朋友協助。

(中時 )