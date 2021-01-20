天氣將持續回暖 天然氣價格狂跌 22:212021/01/20 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象預報顯示未來幾周會持續回暖，氣溫高過本月初預測，導致天然氣價格狂降，19日收跌7％，來到每百萬英熱（mmBtu）2.456美元，為今年來最低點。儘管美國中西部及東北部分地區本周處於低溫，美國其他地區氣候大多相對溫和，1月底至2月初的預報也顯示天氣偏向溫和。 陸太陽能新增裝機後市續揚 EVA三雄營運加分 疑天冷把風睡著 警方破獲大樹山區附近職業賭場 (工商 ) #天氣 #天然氣價格 #地區 #溫和 #回暖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 布局太陽能 道達爾收購印度Adani兩成股權 04:102021/01/20 全球財經 大寒到白天飆27度 明起變天先濕後冷 這地區雨最大 08:562021/01/20 生活 二度廢標不買了！日商開50億天價 高鐵重擬策略 18:392021/01/20 生活 澎湖市場現稀有白腹魚 每公斤8888元天價標出 13:012021/01/20 社會 中研院成立兩大專題中心 專司空汙與氣候變遷 14:272021/01/20 生活 農產促銷強碰疫情不停辦 獅潭橘莓戀周末登場 14:342021/01/20 寶島 商品期貨趨勢專欄－疫情拖累原油 推動黃小玉創高 04:102021/01/20 證券．權證 楠西區臘八節很溫馨 全區家家戶戶獲贈臘八粥 20:202021/01/20 寶島 NN投資夥伴估2021年全球經濟的３種可能 17:192021/01/20 財經 萊豬助攻 豬肉貴森森還要繼續漲 04:102021/01/20 焦點要聞 《國際金融》LME喊價交易 將走入歷史 15:402021/01/20 財經 財經熱門新聞 美晶片老大點頭 日媒爆料台積電將拿下5大肥單 - 財經 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 籌碼大亂鬥 貨櫃三雄同步下挫 - 財經要聞 - 工商時報 被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場 - 財經 稀土戰再起？ 陸祭新管制 全球老大哥竟找澳救命 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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