氣象預報顯示未來幾周會持續回暖，氣溫高過本月初預測，導致天然氣價格狂降，19日收跌7％，來到每百萬英熱（mmBtu）2.456美元，為今年來最低點。儘管美國中西部及東北部分地區本周處於低溫，美國其他地區氣候大多相對溫和，1月底至2月初的預報也顯示天氣偏向溫和。

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