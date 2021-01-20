冬季寒流一波波來襲，根據統計，跨年至今低溫猝死達上百人；同時根據內政部警政署統計，過去一年來，全台每月有超過2.5萬件交通事故發生，造成3至4萬人死傷。為在關鍵時間搶救生命盡一份心力，台灣大車隊持續善盡企業社會責任，與台北市政府消防局合作舉辦防災宣導講習課程。

20日的講習為近50位司機進行CPR（心肺復甦術）以及AED（自動體外心臟電擊去顫器）操作訓練；本次訓練也首度加入哈姆立克急救法（異物哽塞處理），增進車隊司機急救應變技能，期許當遇見路倒意外或事故發生時，能扮演把握黃金時間挽救珍貴生命的馬路英雄，加入「全民急救網」行列。

台灣大車隊營運長周恆倫表示：「計程車司機工作穿梭大街小巷，具有高度的移動性，救人的機動性強，若在路上遇到路倒意外或事故發生時，若具有純熟的急救技能，可把握黃金救援時間協助乘客、同事，甚至其他用路民眾，在消防隊救護人員到場前，給予患者即時協助。」

本次訓練由台北市政府消防局專業消防隊員以及救護技術員到場指導，透過實地演練，讓台灣大車隊司機瞭解CPR及AED的救護過程，教學現場氣氛專業認真又不失活力，現場互動氣氛熱絡。

由於當患者不幸發生呼吸心跳停止時，腦部便會因得不到血液灌流而缺氧，4分鐘內即會產生不可逆的損傷甚至死亡，若由目擊者即時施予正確急救，就有可能使患者恢復心跳，甚至能康復出院；因此課程中參與救護課程的台灣大車隊司機，個個熟記CPR及AED操作口訣「叫、叫、壓、電」，並在專業指導下實際演練操作，盼未來若遇關鍵救命時刻有能力挺身而出。

同時，這次司機訓練課程還首度加入哈姆立克教學及操作練習，教導司機遇到異物梗塞的患者時，可以第一時間保持冷靜完成救援協助。

為伸出援手有效應變意外發生，並且提供乘客更安心的乘車服務，台灣大車隊非常重視司機CPR與AED課程訓練，未來每一季將固定為全台司機舉辦救護教學課程，盼能提升全台司機急救能力備而不用。

繼去年與新竹縣政府消防局合作辦理CPR與AED訓練，培訓76名司機成為行動急救員，及推出全台計程車業界首創「行動AED車隊」，目前在雙北已達百輛；有感於近日寒流數次強襲，今年初再度邀請台北市政府消防局至車隊開課，參與課程的司機們都認為，撥出一點時間多學習一項技能，就能為民眾多爭取生存機會，覺得獲益良多。台灣大車隊盼能與全台司機們一同站在救護第一線，發揮力量守護民眾生命健康。

(工商 )