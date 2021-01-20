隨著各國疫苗開始施打，旅遊業開始思索疫後市場會變得怎麼樣？KKday創辦人暨執行長陳明明認為將有三大改變，一是初期供需將非常吃緊，價格會變得很高；二是團體旅遊變得更少，小團與包團需求增加；三是初期旅客更傾向選擇近距離旅遊，避免長線團或長線行程。

陳明明今（20）日參加2021天下經濟論壇。他表示，去年對旅遊業來說很殘酷，但今年可能更殘酷。因為去年還有很多政府補貼措施，但今年可能不會有了，且大部份時間國境可能維持管制。即便明年疫情真的平息，但初期市場價格上漲、需求型態丕變，市場將會相當競爭。

該如何因應？陳明明認為產業必須升級，去年已發現，很多以前只願意出國玩的高端消費者，在國內找不到適合產品。這是台灣旅遊業一個改變的契機。但他所看到的情形卻不樂觀。很多業者反而因為國旅大爆發，更沒有改變的動機。我建議政府，應該趁需求來了，好好帶動產業升級。未來可以把台灣的高端客人留下來，還能吸引國外的高端客層。

跨境旅遊業者是疫情海嘯衝擊第一排，但旅遊體驗電商KKday去年在市場低谷，取得7,500萬美元（約22.5億台幣）融資，創下台灣近年募資新高，將看準一些併購機會下手。

KKday是一個旅遊網站，不賣機票、住宿，只專注做行程。主要是因為過去幾年廉價航空崛起，大型訂房網站與Airbnb吃掉了大量住宿需求，所以旅遊市場被拆解成機票、住宿與行程三個元素，在地行程是KKday可以做的市場缺口。

在去年遭逢疫情海嘯來襲的一年，他絕地求生的第一個動作是砍掉廣告支出，KKday採B2C商業模式，透過廣告接觸潛在消費者，一年會有5、6億元廣告費，現在大約只剩疫前的1％，改為透過異業合作維持曝光。

二是KKday在各國有很多員工，過去主要經營跨境旅遊市場，疫情讓我們回過頭經營當地市場，重新開發能夠吸引在地遊客的國旅產品，過去一年，KKday國旅業績成長近7倍，並配合拓展伴手禮業務，足足成長69倍，是疫後成長最大區塊。

(工商 )