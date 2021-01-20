彭文正今(20)日進行蔡英文論文門官司上訴的辯論會，結果台灣高等法院判決廢棄原判決，全案發回原審重新審理。對此，彭文正離開法院後便對外表示「蔡英文敗訴了」，認為是自己的一次勝利；但今晚蔡英文所委任的兩位律師連元龍、張日昌發出聲明，駁斥彭文正的說法。

彭文正今日在臉書表示，這次的判決是論文門的一次重大的勝利，高院正式判決蔡英文敗訴，並表示他忍辱負重、奮鬥一年半，論文門的官司至今終於迎來第一場勝利，感謝一直以來各位的支持，這段時間來不離不棄，在黑夜中前行終能看見曙光，黎明即將來臨。

但對於彭文正的說法，蔡英文的律師連元龍、張日昌發出聲明，表示說法明顯與事實不符，該案高院是因為判決有程序上的瑕疵，才發回地院審理，蔡總統的博士論文與學位這段期間以來已經多次提出證據，有相關公文佐證，是堅不可催的事實，並無彭文正先生所謂的「高院判蔡英文敗訴」說法。

連元龍、張日昌律師聲明全文如下：

茲就彭文正先生民國110年1月20日在個人臉書宣稱「論文門重大勝利！高院判蔡英文敗訴！」云云，顯與事實不符，澄清如下：

一、臺灣高等法院判決並未對蔡英文總統之博士論文是否存在，進行實體認定，僅條以原審臺北地方法院不經言詞辯論即判決駁回彭文正之訴，有未行使聞明權之程序瑕疵，故發回臺北地方法院重新闡明及審理，簡要判決理由業經臺灣高等法院於本日發布新聞稿。

二、有關蔡英文總統之博士論文及博士學位，皆有論文、倫敦大學學位證書、倫敦政經學院公開聲明及教育部教師資格審查相關公文佐證，乃堅不可摧之事實，並無彭文正先生所宣稱「高院判蔡英文敗訴」之事實，特此澄清。

(中時新聞網)