台中國家歌劇院有意爭取管理活化大里菸葉廠，台中市立委何欣純（右）20日與台中國家歌劇院副總監李忠俊（左）討論，往後的運用。（黃國峰攝）

台中國家歌劇院有意爭取管理活化大里菸葉廠，台中市立委何欣純（右2）20日邀集台中國家歌劇院副總監李忠俊（右1）和台中市文化局副局長曾能汀（左1）等，一起討論。（黃國峰攝）

大里菸葉廠房，高挑4米以上，非常適合做表演藝術場地，台中國家歌劇院有意爭取，設立創作園區，讓台中藝文團體有創作及演出的地方。（黃國峰攝）

台中市政府提出大里菸葉廠轉型再造計畫，開發費用約4億元，藝文各界爭取入廠合作，因菸廠有七十多年歷史，廠內可見不少老舊機器設備。（黃國峰攝）

有七十多年歷史的大里菸葉廠，目前已登錄為台中市歷史建築保存，未來管理維護引起各界關切，立委何欣純20日邀請文化部、國產署、台中國家歌劇院及市府等單位人員到場會勘，因歌劇院有意爭取原桶菸倉庫等4棟建物及空地等利用，何欣純表示，歌劇院進駐，將有助推動菸葉廠重生。

文化局副局長曾能汀表示，大里菸葉廠在2016年被登錄為台中市歷史建築，2019年11月擴大為全區，歷史建築群合計有17棟、廠區總面積約5公頃，日前已有中市文化局使用2棟建築，對於國家表演藝術中心，有意使用部分建築，市府非常歡迎，後續將朝合作方向努力，不過還需看前瞻計畫經費是否到位，因為修復之前，還需經過調查研究、規劃設計及工程，且土地目前還是屬於國有財產署，並朝創意園區方向做地目變更，若一切行政、資金都到位，約也還需要2至3年的期程。

何欣純指出，市府擬出菸葉廠轉型再造計畫，開發費用約4億元，已協助爭取納入前瞻計畫，最近台中國家歌劇院經營團隊也表明有意進駐，協助推動各種文化保存及展演事宜，讓這裡更有文創味道，但撥用方式是由文化局統一申請後撥用再轉租歌劇院？或兩單位分別向國產署申請撥用及承租，則需進一步協商。

台中國家歌劇院副總監李忠俊表示，初衷是希望幫台中的藝文團體，設立創作園區，讓他們有創作及演出的地方，減輕他們找場地付租金的壓力，另一方面也可活化這地方；在藝文管理方面，國家歌劇院是非常專業，若由我們管理此地，它將可以成為台中第二個國家歌劇院。

(中時 )