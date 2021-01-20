「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，原將直撲台灣上空的南方雲系，突然轉向東北，也因此這波水氣將大減。(摘自台灣颱風論壇粉專)

中央氣象局表示，今（20日）晨受輻射冷卻影響，西半部局部地區低溫僅10度左右，不過白天氣溫持續回升，西半部高溫約24-26度，東半部約有22度。明起（21日）將受到南方雲系北移影響，水氣略增加，但「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，原將直撲台灣上空的南方雲系，突然轉向東北，也因此這波水氣將大減，直至周六（23日）前，剩東北半部4地有雨。

氣象局預報指出，明天由於南方雲系北移，水氣稍增加，迎風面的東部、東南部地區及恆春半島會有局部短暫陣雨，其他地區天氣大致陽光露臉，偶爾有零星降雨；氣溫方面，中部以北低溫約14-17度，白天高溫西半部高溫約25- 28度，東半部約23-24度，和今天天氣類似，持續回暖。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，原先這波低壓水氣北移將替全台帶來水氣，有助於替中南部地區解水荒。不過最新歐美數值卻大幅修正低壓的北上角度，根據目前最新預報，路徑改往偏東外海北上，水氣將來得比預期還少。

台灣颱風論壇解釋，歐美數值修正過後，這波水氣將集中在海上，導致拯救不了中南部的乾旱。根據預報，此波南方水氣最易帶來下雨的時段，約在「周四晚（21）至周六早（23）」，雨區跟著縮小，以北，基、桃，以及東部地區為主，高屏則略有小雨，主要來說，除了東部以外，各地下雨都很有限，陰天為主。

(中時新聞網)