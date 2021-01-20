葉倫呼籲大膽刺激 帶動金價走揚 22:292021/01/20 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國財長提名人葉倫出席參院聽證會，呼籲國會採取大膽刺激措施救經濟，美元因而走弱，帶動國際金價20日上漲近1％。周三倫敦現貨金價漲0.7％，來到每盎司1,851.96美元；紐約期金漲0.6％，來到每盎司1,851.70美元。英國CMC Markets首席市場分析師修森（Michael Hewson）指出，葉倫針對疫情紓困的談話弱化美元，助金價正向發展，拜登總統就職料就財政政策提供更多細節。 美準財長葉倫參院聽證會：全力對付中貿易陋習 葉倫振經濟 爭取大紓困過關 (工商 ) #葉倫 #呼籲 #金價 #每盎司 #拜登 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》觀望氣氛濃 原油期貨反彈 09:432021/01/20 財經 朱立倫祝賀拜登就職 盼他能重新團結美國 15:322021/01/20 政治 葉倫籲提供更多援助 支撐經濟 04:102021/01/20 國際大事 《商情》美元走軟 支撐紐約期金反彈 10:002021/01/20 財經 商品期貨趨勢專欄－疫情拖累原油 推動黃小玉創高 04:102021/01/20 證券．權證 美準財長葉倫警告貿易夥伴 勿操縱匯率謀取利益 19:022021/01/20 國際 中國！中國！中國！拜登閣員在國會連續表態將對中強硬 18:002021/01/20 兩岸 拜登今就任美國總統 將籲團結 04:102021/01/20 國際大事 台積電早盤再創天價 台股站上15,900點關卡 09:332021/01/20 財經 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 08:482021/01/20 財經 《國際經濟》葉倫聽證會 五大重點一次打包 11:592021/01/20 財經 財經熱門新聞 對陸出口銳減1300億 澳洲5200家企業瀕破產 更慘在後頭 - 財經 美晶片老大點頭 日媒爆料台積電將拿下5大肥單 - 財經 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 籌碼大亂鬥 貨櫃三雄同步下挫 - 財經要聞 - 工商時報 被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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