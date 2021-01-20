美國財長提名人葉倫出席參院聽證會，呼籲國會採取大膽刺激措施救經濟，美元因而走弱，帶動國際金價20日上漲近1％。周三倫敦現貨金價漲0.7％，來到每盎司1,851.96美元；紐約期金漲0.6％，來到每盎司1,851.70美元。英國CMC Markets首席市場分析師修森（Michael Hewson）指出，葉倫針對疫情紓困的談話弱化美元，助金價正向發展，拜登總統就職料就財政政策提供更多細節。

(工商 )