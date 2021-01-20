供給面改善 CBOT黃豆期貨跌至逾1周來低點 22:312021/01/20 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴西等南美穀物出口大國雨量豐沛，料將提高收成改善全球供給展望，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨20日跌至逾1周來低點。CBOT交易最熱絡黃豆期貨合約，周三亞洲盤早盤一度挫低到每英斗13.57美元，觸抵1月11日以來最低點，最後收跌1.6％來到每英斗13.6350美元，連3個交易日下挫。小麥期貨和玉米期貨，也各自跌0.9％、0.6％。 《商情》賣壓湧現 打壓LME期鋁跌至2個月低點 天氣將持續回暖 天然氣價格狂跌 (工商 ) #全球 #CBOT #黃豆期貨 #跌至 #周來 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股買指數期貨贏家專欄－群聚感染風險高 防疫股吸睛 04:102021/01/20 證券．權證 台股換手三部曲 驚驚漲、甩、過前高 04:102021/01/20 證券．權證 微信支付分 用戶數突破2.4億 04:102021/01/20 全球財經 今年首檔妖股 宜賓紙業連十根漲停 04:102021/01/20 全球財經 台積電早盤再創天價 台股站上15,900點關卡 09:332021/01/20 財經 女人不能皺巴巴 食令日曆被轟歧視 網友看完全火了 14:162021/01/20 搜奇 對陸出口銳減1300億 澳洲5200家企業瀕破產 更慘在後頭 19:402021/01/20 財經 熱門股－大同 外資轉買價量齊揚 04:102021/01/20 證券．權證 籌碼大亂鬥 貨櫃三雄同步下挫 04:102021/01/20 財經要聞 《商情》美元走軟 支撐紐約期金反彈 10:002021/01/20 財經 專訪／劉畊宏、彭小刀拍億萬電影全靠信任 周董這一金句受用無比 20:352021/01/20 娛樂 財經熱門新聞 投資美股賺錢倒大楣？ 價值投資大師怒批葉倫亂搞 - 財經 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 美晶片老大點頭 日媒爆料台積電將拿下5大肥單 - 財經 稀土戰再起？ 陸祭新管制 全球老大哥竟找澳救命 - 財經 印度網民稱陸不進口印度米會餓死 用途曝光後臉腫了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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