巴西等南美穀物出口大國雨量豐沛，料將提高收成改善全球供給展望，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨20日跌至逾1周來低點。CBOT交易最熱絡黃豆期貨合約，周三亞洲盤早盤一度挫低到每英斗13.57美元，觸抵1月11日以來最低點，最後收跌1.6％來到每英斗13.6350美元，連3個交易日下挫。小麥期貨和玉米期貨，也各自跌0.9％、0.6％。

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