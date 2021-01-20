以太幣今年飆漲81％ 專家看好衝上3,000美元 22:312021/01/20 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加密通貨投資人對比特幣的熱情，似有轉向虛擬貨幣二哥以太幣（Ether）之勢，進入2021年後以太幣強勢反彈，在加密通貨交易平台Coinbase出現1,446美元的報價，是自2018年1月以來首度突破1,400美元價位，逼近歷史高點1,448.18美元。以太幣今年來飆漲81％，漲幅遠勝虛擬貨幣一哥比特幣的26％，專家看好以太幣能衝上3,000美元。 《國際金融》德銀調查：比特幣、美國科技股 市場最大泡沫 《韓股》KOSPI震盪收紅21點 (工商 ) #以太幣 #飆漲 #衝上 #比特幣 #虛擬貨幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逆勢創新高 陸2020吸收外資近1兆人幣年增6.2％ 11:272021/01/20 兩岸 景氣好、加薪、股市旺 民眾買耐久財意願升高 13:012021/01/20 財經 原物料價漲、人工成本增 營造廠今年毛利率恐下滑 04:102021/01/20 證券．權證 《半導體》上市首日飆漲逾37％ 穎崴蜜月行情超甜 09:432021/01/20 財經 台驊：貨櫃船運大好 40年首見 04:102021/01/20 財經要聞 股票飆漲 誰賺到 04:102021/01/20 時論廣場 疫情電商逆勢成長 王令麟：東森購物2023年拚上市 21:592021/01/20 財經 《美股》用戶增長意外強勁＋庫藏股計畫 網飛盤後飆升逾12％ 10:342021/01/20 財經 《美股掃瞄》美股消息面：葉倫力促大規模紓困案 美元連2跌 10:342021/01/20 財經 商品期貨趨勢專欄－疫情拖累原油 推動黃小玉創高 04:102021/01/20 證券．權證 深圳規模以上工業總產值3.7兆人幣 大中城市首位 10:372021/01/20 兩岸 財經熱門新聞 對陸出口銳減1300億 澳洲5200家企業瀕破產 更慘在後頭 - 財經 美晶片老大點頭 日媒爆料台積電將拿下5大肥單 - 財經 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 籌碼大亂鬥 貨櫃三雄同步下挫 - 財經要聞 - 工商時報 被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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