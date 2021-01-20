加密通貨投資人對比特幣的熱情，似有轉向虛擬貨幣二哥以太幣（Ether）之勢，進入2021年後以太幣強勢反彈，在加密通貨交易平台Coinbase出現1,446美元的報價，是自2018年1月以來首度突破1,400美元價位，逼近歷史高點1,448.18美元。以太幣今年來飆漲81％，漲幅遠勝虛擬貨幣一哥比特幣的26％，專家看好以太幣能衝上3,000美元。

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