桃醫爆發染疫風波，但這段期間，各界物資湧入，甚至還有鹹酥雞老闆炸物免費送，這樣的「物資暖流」讓不少醫護人員備感窩心。對此，正妹護理師林婷今(20日)在臉書粉專上分享，幾日前同事們訂了飲料外送，誰知到一忙起來無法接電話，店員就在寒風中等了40分鐘，事後林婷連忙致歉，沒想到對方回覆1句話，瞬間暖哭她。

護理師林婷今在臉書粉專「林婷一下吧 icu護理師」發文分享，前幾日加護病房忙得不可開交，好不容易有個空檔，她和同事們一起訂了飲料，分秒必爭的她立馬下訂叫了外送，但過沒多久，一名病患需要急救，忙起來大夥完全忘記有叫外送，待忙完後，林婷表示，「悲劇發生，一看手機，20幾通未接來電」。

下秒她立刻回撥電話，得知對方還在醫院門口等待，林婷馬上衝下去，「我立刻衝去醫院大門，發現店員提著大袋飲料，全身包緊緊的站在牆角邊避風，那天只有10度...」原以為店員會因為等了40分鐘而擺臉色，但卻出乎意料，對方不但相當有耐心，還向林婷表示，「我知道你們護理師很辛苦，等了一下下沒關係啦，有喝到飲料就好，你們一定很渴」。

內心有如被注入了一股強大暖流，林婷當下暖心到不行，決定將過程貼出來，讓更多人看見，其實很多人都身體力行的挺醫護。不少網友看完後相當感動，「辛苦忙碌之中還能遇到體諒我們的店員，一整個就是好暖心，老賴飲料店和其店員值得推」、「看到那句，我還在喔，秒濕眼眶」、「聽了眼淚都要留下來了，大家都很辛苦」、「辛苦了，處處有溫情」。

感謝暖心的你們 支持醫護，一起體諒、體恤 一起遵守防疫SOP、一起再度撐過 #衛生福利部桃園醫院... 由林婷一下吧 icu護理師發佈於 2021年1月19日 星期二

(中時新聞網)