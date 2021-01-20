國1北上豐原段3車追撞 2人受傷 22:402021/01/20 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號豐原段3車追撞，2人受傷送醫無生命危險。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上豐原段今天晚間9時許發生3車追撞事故，造成兩人受傷意外，台中市消防局獲報後馳援，緊急將傷者送往豐原醫院救治，所幸皆無生命危險，該起車禍一度造成現場嚴重塞車。國道警察目前正前往醫院製作筆錄，以釐清事故發生原因。 消防車道路駕訓自撞電桿致水箱車翻車 1消防員輕傷 北市臥龍街公寓火警竄濃煙 消防救出7人皆無須送醫 (中時 ) #國1 #北上 #豐原 #追撞 #受傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯合稽查林口學區 6輛就學交通車違規遭罰 18:282021/01/20 生活 高田氣囊有瑕疵 美要求福特召回300萬輛車 16:242021/01/20 國際 《類股》車用晶片緊俏 和泰車、裕日車繃緊神經 14:152021/01/20 財經 3個月2次鬥毆害警局長遭拔官 高雄美麗華舞廳仍未復業 14:242021/01/20 社會 醉男發酒瘋 北車月台毆打女站務員 18:142021/01/20 社會 美政府駁回請願 福特仍須召回300萬輛車 11:292021/01/20 財經 《國際產業》氣囊不安全 美下令福特召回300萬輛車 14:322021/01/20 財經 春節國6往返南投山區 高公局建議改走台63避車潮 13:282021/01/20 生活 水晶蝦大王榨乾植物人老爸3千萬 找黑道逼親姊讓出豪宅 07:402021/01/20 社會 《觀光股》雄獅推創新服務 攻春節國旅商機 15:402021/01/20 財經 新化老街聚集大批消防人車 原來是年貨大街搶救演練 17:002021/01/20 寶島 社會熱門新聞 SWAG淪性交易平台 斗內長腿F奶直播主38萬就可啪可攝 - 社會 為掉包屍體拐弱智男進棺材 釘死送進火爐活活燒死 - 社會 AV女優親揭「下海2原因」 達人自嘆：無知限制了想像 - 社會 婚前買房在尪名下妻得分攤貸款 婚後第2天神逆轉換婆婆哭了 - 社會 彭文正告蔡英文博士論文不存在大逆轉 審理有瑕疵發回重審 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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