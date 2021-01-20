國道1號北上豐原段今天晚間9時許發生3車追撞事故，造成兩人受傷意外，台中市消防局獲報後馳援，緊急將傷者送往豐原醫院救治，所幸皆無生命危險，該起車禍一度造成現場嚴重塞車。國道警察目前正前往醫院製作筆錄，以釐清事故發生原因。

(中時 )