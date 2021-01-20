經多年努力，中國大陸自製的最新型梟龍（FC-1/JF-17）戰機最近國際市場又有新斬獲。位於中亞的亞塞拜然將在10年內採購21架該型戰機，並將於今年2月獲得首架第一架裝備KLJ-7A有源相控陣雷達和頭盔顯示器的梟龍戰機。

《多維新聞》引述亞塞拜然第一新聞台（AZ 1 News）報導稱，這項交易是由中國與巴基斯坦合作的國防廠商製造，將由巴基斯坦出口。不過此一消息尚下正式獲得亞塞拜然官方確認。如果此消息屬實，亞塞拜然將成為繼緬甸、奈及利亞之後，第3個進口梟龍戰機的國家。

報導說，裝備有源相控陣雷達的梟龍戰機能大幅提升作戰能力，可有效對付遠距離的目標，能滿足所有現代需求，是構建一個現代化和強大的空軍的基礎。

「梟龍」戰機是大陸成都飛機工業集團與巴基斯坦航空綜合企業合作研製的以空空作戰為主、兼有較強空地作戰能力的全天候輕型多用途戰鬥機，巴基斯坦稱之為JF-17「雷電」。

報導指出，JF-17 Block 3戰機是JF-17系列戰機的第一個重大改進型號，計畫安裝更加先進的航電系統和有源相控陣雷達，以應對印度下一代戰機的威脅。此一機型於2019年12月中旬在成都某機場成功首飛。巴基斯坦空軍計畫在2020年後生產50架JF-17 Block 3。

(中時新聞網)