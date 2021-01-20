日本知名連鎖雜貨店唐吉訶德19日在台灣西門町正式開幕，即便疫情升溫，但依舊湧入大量人潮，就連半夜賣場依舊水洩不通，導致業者直接放出還要等候5小時的招牌，就有逛完返家的民眾表示，2樓生鮮區是人潮最可怕的地方。

唐吉訶德登台首日，大批民眾不畏疫情前往朝聖，不少人看到白天人潮後望之卻步，改成半夜12點過後造訪，沒想到人潮不減反增，有網友哀號，自己晚上11點45分排隊，隔天凌晨3點58分才結完帳。

網友分享店內凌晨排隊照，表示結帳人潮回堵到2樓生鮮區，根本動彈不得。(圖／台灣唐吉訶德 分享老實說 (DON DON DONKI))

該網友表示，半夜人潮更擠，原因在於凌晨只開8個櫃台，但進場人數卻一樣多，導致結帳變慢，等候結帳的人潮回堵到2樓生鮮區，導致顧客全部動彈不得，根本無法好好逛。

不少朝聖完畢的網友也紛紛回報：「凌晨3點入場，早上7點才出來，外面排隊很快就進場，但下二樓後卡住了」、「好奇店員要怎麼補貨」、「凌晨2點進去的我快7點才出來，然後外面已經沒有隊伍了」、「進去很容易，出來很麻煩，我什麼都沒買就閃了」、「下個樓就卡我半小時，最後不買了」、「感覺沒有在管制，人多到大家都要貼一起」。

(中時新聞網)