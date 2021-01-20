美國財長提名人葉倫19日出席參議院的確認聽證會，她提到會對中國不公平非法的貿易陋習採取行動，言下之意拜登政府仍將延續川普對中的強硬立場。但對美元的態度與川普政府有別，葉倫強調不靠弱勢美元取得競爭優勢。

可望成為美國史上首位女財長的葉倫，周二出席參院財政委員會的提名確認聽證會，她就對中貿易、美元政策、氣候變遷等議題一一闡述自已的立場。

葉倫在談到中國時流露鷹派論調，她稱中國是美國「最重要戰略競爭者」，承諾會針對中國「不公平且非法的貿易陋習」採取行動。

葉倫指控中國透過傾銷產品、豎起貿易壁壘、非法補貼企業、竊取智慧財產等手段，削弱美國企業的競爭力。

葉倫指出：「中國竊取智慧財產，並藉由強迫技術轉移等做法，來取得不公平的技術優勢。」她說，連同降低勞動和環境標準的做法，美國都準備動用一切工具去解決。

但葉倫強調，不同於川普政府獨斷獨行的片面做法，新政府尋求與盟邦合作，迫使中國改弦易轍。

葉倫在聽證會上也提到美元政策。相較川普不避諱口頭表達他對弱勢美元的偏好，葉倫直言新政府希望看到的是穩定貨幣，其價格應由市場力量決定。

葉倫表示：「美國不靠弱勢美元來取得競爭優勢，我們也反對其他國家有此企圖。蓄意鎖定匯率來獲取商業優勢，讓人無法接受。」華府多次指控中國人為壓低人民幣對美元匯率。

至於拜登政府傾向對富人及企業加稅，替疫情紓困等國內政策籌措財源，葉倫表示，當前新政府的首要之務是紓困而非加稅。

此外被拜登列為施政優先要項的氣候變遷問題，葉倫承諾將設立專責團隊來處理。她稱氣候變遷已威脅到生存，還會影響金融體系。

(工商 )