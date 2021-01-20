新冠肺炎疫苗問世，加上美國政府與聯準會（Fed）的財政與貨幣刺激，投資人預期2021年經濟可望反彈，帶動美國投資級公司債買氣強勁，與美國公債殖利率利差降至疫情爆發前的水準。

截至14日，投資級公司債與美國公債殖利率利差降至0.93個基點，低於1個月前的1.5個基點，寫下2020年1月以來最低紀錄。

公司債與公債殖利率利差縮小，反映在疫苗問世、振興經濟方案，和聯準會大手筆救市下，投資人越來越相信高評等的美國企業能順利挺過這場公衛危機。

2020年初疫情爆發初期，金融市場劇烈震盪，公司債與公債殖利率利差急速上揚，當時許多投資人擔心疫情將掀起一波違約和破產潮。

所幸聯準會出手救市，將利率大砍至接近零的水準，並購買價值數十億美元公債，致力支撐經濟。超低利率促使追求高報酬的投資人湧進投資級公司債市場，協助企業趁低利環境再融資，籌措龐大的現金來強化資產負債表，抵擋疫情的衝擊。

華爾街經濟學家預期，在疫苗接種進展加速後，經濟可望在2021年稍晚復甦。根據Refinitiv Lipper統計，截至1月13日，投資級共同基金與ETF已吸引超過120億美元資金，反觀2020年則創下史上最大全年失血紀錄。

美國銀行（BoA）策略師米克森（Hans Mikkelsen）指出，全球市場皆缺乏收益，因此對投資級公司債的需求很大。

美銀分析師表示，投資人在全球投資級固定收益市場所獲得的收益，有四成來自美國投資級公司債。全球投資級固定收益市場還包含抵押貸款與政府債務等其他資產。

分析師預期企業舉債速度放緩將持續至2021年，企業將開始把籌措的資金用來還債或拓展業務，這些計畫都能支撐現有債券價格。

(工商 )